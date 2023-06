L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha negat aquest divendres que ell instés l'exconseller d'Interior Miquel Buch a contractar com a assessor un mosso d'esquadra amic seu per fer-li d'escorta mentre estava a l'exili. També ha assegurat que tots els mossos que l'han acompanyat a Bèlgica no estaven de servei oficial i no feien d'escorta, ja que no duien arma, porra, armilla antibales ni l'autorització oficial per fer-ho. Ho ha dit per videoconferència en el moment de testificar en el judici contra Buch i el mosso d'esquadra Lluís Escolà, que l'hauria ajudat a fugir a Bèlgica. Buch s'enfronta a sis anys de presó i Escolà a quatre i mig per prevaricació i malversació, a més de més de 20 anys d'inhabilitació.

La intervenció de Puigdemont ha començat amb problemes tècnics de so, i després ha calgut buscar una intèrpret de francès perquè dues funcionàries judicials belgues entenguessin les preguntes i les respostes. La intèrpret ha tingut algunes dificultats per traduir correctament del català o castellà al francès.

Puigdemont s'ha queixat pel fet que el govern espanyol "no compleixi" la llei que preveu que els expresidents de la Generalitat tinguin protecció policial. Ha explicat que ell ho va demanar formalment el 22 de juny del 2018 i tres dies després es va reunir amb els recentment nomenats consellers Miquel Buch i Damià Calvet a Berlín. No obstant, ha dit que en aquella reunió es van tractar temes polítics i no es va parlar d'Escolà. De fet, ha admès que es va reunir amb Buch diversos cops, així com amb altres polítics. En les reunions amb Buch, ha dit, només es va parlar d'Escolà en termes personals, no pas per qüestions polítiques o administratives d'aquest mosso que havia estat a l'àrea d'escortes.

L'advocat d'Escolà, i alhora de Puigdemont, li ha preguntat si el fet que el Ministeri de l'Interior denegués la protecció de l'expresident de la Generalitat va fer que ell instés a contractar el mosso com a assessor de Buch per en realitat donar-li protecció policial. Puigdemont ho ha negat rotundament, així com que per via indirecta instés a donar una excedència a Escolà pel mateix motiu. Tot i així, considera que va ser un "bon nomenament per la seva expertesa en seguretat i vaig pensar que podia prestar un bon servei al conseller Buch".

"Mai he demanat res que no estigui previst per la llei, que encara s'incompleix", ha reblat. De fet, ha dit que a finals d'octubre del 2017, quan va marxar a Bèlgica ajudat per Escolà i "altres amics", en cap moment li va demanar "eludir l'acció de la justícia", ja que en aquell moment encara no hi havia cap ordre judicial contra ell.

Boye ha preguntat a Puigdemont si durant el seu exili ha patit algun incident de seguretat, però el tribunal no ha admès la pregunta, ja que entén que l'expresident ha negat que Escolà li fes d'escorta en cap moment.

D'Escolà, ha dit que és un "bon amic" que li mereix tota la confiança, "un patriota que si està en aquest judici és perquè ha prestat un servei molt gran al país". "M'ha acompanyat i l'he vist patir molt i sacrificar la seva vida privada quan les autoritats espanyoles negligien la seva responsabilitat de fer complir la llei i donar-me protecció", ha assegurat.

Puigdemont també ha explicat que Escolà i altres mossos d'esquadra s'han allotjat sovint a la Casa de la República de Waterloo, però mai li han prestat protecció com a escortes oficials, perquè mai estaven de servei, ni portaven l'arma de foc reglamentària, porra, armilla antibales o permís oficial de les autoritats belgues i espanyoles per fer-ho.

Cap d'escortes, un assessor, l'exdona d'Escolà i pèrits

Prèviament en la sessió, també ha declarat el cap dels escortes de la Generalitat fins el gener del 2018 que es dedicava a organitzar els dispositius de seguretat de les personalitats. Aquest inspector ha explicat que els escortes han de comunicar als seus superiors els trajectes que fan les personalitats protegides, a excepció dels actes estrictament privats.

Respecte a Escolà ha dit que era un policia reconegut. El 29 d'octubre del 2017 Escolà el va trucar per demanar-li vacances i, com que tenia moltes hores acumulades, li va concedir. Dos dies abans Escolà va ajudar Puigdemont a fugir a Bèlgica, cosa que no va comunicar als seus superiors i que va fer que uns altres escortes estiguessin esperant fora de la casa de Puigdemont sense saber que estava buida.

En tot cas, l'inspector ha dit que els problemes d'esquena d'Escolà feien que des de l'època del president Jordi Pujol no fes d'escorta personal, perquè no podia fer la formació física necessària, sinó que supervisava els dispositius. Ha explicat que Escolà parlava diversos idiomes i això facilitava la seva feina en dispositius de seguretat amb personalitats internacionals.

També ha testificat la parella d'Escolà fins octubre del 2018. La dona ha recordat que el metge li va dir que no podia seguir fent tasques policials la primavera del 2018 a causa de les dolències a l'esquena, de les quals va ser intervingut tres cops. Respecte la feina com a assessor de Buch ha dit que anava de tant en tant al Departament, però també es reunia amb Buch fora de la seu oficial i parlaven molt sovint, en festius o vacances, per telèfon.

La dona ha explicat que tots dos eren amics de Puigdemont i la seva esposa, Marcela Topor i els van anar a veure diversos cops a Waterloo, on es van allotjar a casa seva. També van fer viatges junts a Escòcia i Suïssa mentre l'expresident vivia a l'exili. En tot cas, ha dit que Escolà no feia d'escorta de Puigdemont.

La defensa de Buch ha citat a declarar un assessor de l'exconseller entre març i setembre del 2020. Era per fer la mateixa feina que Escolà, però l'arribada de la pandèmia va alterar les necessitats del departament. Aquest eventual era detectiu privat i Buch també el volia perquè l'assessorés en matèria de seguretat. Finalment, va entregar diversos informes sobre els mètodes de desescalada del confinament en països com Polònia, Anglaterra o Itàlia.

Ha explicat que ell treballava poc al departament i ho feia amb el seu propi mòbil i ordinador portàtil. Això no li va suposar cap dificultat ha explicat, i molt sovint parlava amb Buch per telèfon, fent-li informes verbals, manuscrits o per correu electrònic. Aquests documents no tenien cap número de registre o segell d'entrada perquè eren documents interns de treball sense cap altre destinatari.

L'assessor ha dit que no tenia cap obligació d'anar físicament al Departament i que mai fitxava. Ara bé, també havia d'estar permanentment a disposició del conseller, inclosos caps de setmana i vacances.

També han declarat dos pèrits que han analitzat els informes realitzats per Escolà. El pèrit de la defensa ha contradit les conclusions dels Mossos que desacreditaven els informes. Ha recordat que eren informes per donar al conseller un resum genèric sobre qüestions concretes. Els informes no han d'incloure conclusions ni propostes, ni serveixen per prendre decisions, ha dit, sinó una "guia" perquè el conseller pogués crear-se una opinió quan es reunís amb comandaments policials. El pèrit ha defensat un a un tots els informes.

Una caporal dels Mossos que també ha analitzat els documents ha dit que es basaven en cerques a Google molt bàsiques.

Un altre pèrit, expert en recursos humans a l'administració pública, ha dit que el nomenament d'Escolà va ser totalment legal. També ha assegurat que els 103 dies que la fiscalia diu que Escolà era fora de Catalunya i no va treballar com a assessor podrien formar part de descansos, permisos o vacances, que el personal eventual també té dret a gaudir.