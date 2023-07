La repetició de les oposicions de la Generalitat del passat 29 d’abril i el procés d’estabilització de docents han començat aquest dissabte al matí amb normalitat. L’entrada dels opositors tant a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, un dels punts on es repetien les oposicions, i a l’Institut Joan Brossa de la capital catalana, on es feien les proves de docents, ha estat tranquil·la i sense cues. Els opositors que han repetit les proves han explicat que han pogut anar al lavabo amb normalitat i s’han multiplicat les aules per fer les proves, amb molt d’espai entre aspirants. També hi havia molt més personal. Prop de 40.000 persones estan cridades a fer oposicions aquest dissabte.

El Joan Antoni ha explicat a l’ACN que aquest cop hi ha més espai per accedir i per fer les proves. “L’altra vegada estàvem tots apretats amb una entrada. Vam entrar dues hores tard, va ser tot un caos. Almenys de moment sembla que la cosa va una mica més tranquil·la”, ha indicat el Joan Antoni, que és docent i s’ha queixat que les dates escollides per repetir les oposicions són “especialment complicades”. La Laia, per la seva part, ha reconegut que va sentir “molt vergonya” pel que va passar el 29 d’abril, “com a docent i com a ciutadana”. També ha criticat que l’administració “decideixi per la vida de la gent de qualsevol manera”. “No podem jugar amb la gent d’aquesta manera, ni a nivell laboral ni a nivell vital”, ha dit. Primera jornada d'oposicions Aquesta és la primera jornada d’oposicions, que es completaran el proper dissabte. Gran part dels aspirants (36.304) es presenten a les proves extraordinàries convocades pel Departament d'Educació. La resta (3.648) estan convocats a la repetició de les oposicions fallides subcontractades a l'empresa Cegos el 29 d'abril. Després de rebre més de 4.000 formularis que denunciaven irregularitats, el Govern ha optat per organitzar les proves exclusivament amb 1.343 vigilants per controlar el procés. En total, se celebren exàmens a 155 edificis, la majoria dels quals són centres educatius. Totes dues convocatòries formen part del procés d'estabilització per reduir la temporalitat del 35% al 8% abans de finals del 2024. Mai a la Generalitat s'havien fet coincidir més de 73 processos selectius com en aquesta convocatòria. Dues tipus de proves El procediment de selecció, que busca consolidar les places ocupades per personal temporal, s'ha dividit en dos tipus: el concurs de mèrits, sense exàmens, i les oposicions, on s'ha de fer una prova que se suma amb l'experiència. Les proves que s'han de repetir s'han dividit en dos caps de setmana. Aquest 1 de juliol es faran les d'agents rurals, execució penal i laborals transversals a edificis com la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona, la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Girona, l'Escola Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona i la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida. El 8 de juliol s'acabaran els exàmens que queden.