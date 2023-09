L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha anunciat aquest dijous que abans de finalitzar l'any posarà en servei una T-mobilitat en format cartró per als títols integrats T-usual, T-casual, familiar i grup. La targeta de cartró tindrà un cost de mig euro que caldrà abonar el primer cop i serà recarregable. La principal diferència amb el suport plàstic i digital és que l'usuari no s'haurà d'identificar -excepte en la T-usual, on hi quedarà imprès el DNI- i en cas de pèrdua o robatori no podrà recuperar el saldo de viatges pendents. La substitució dels títols actuals de cartró magnètics pels nous només de cartró s'anirà fent de manera automàtica a través de les màquines autovenda, tot i que encara es desconeix a partir de quina data.

El director general de l'ATM, Pere Torres, ha explicat que la versió en cartró de la T-mobilitat, que serà anònima en no requerir registre a l'ATM, ha estat prevista "sempre" i que està pensada perquè els usuaris esporàdics no arribin a una estació i no es trobin en una "situació d'indefensió" en no estar donats d'alta a la T-mobilitat o no disposar de l'app ni la targeta de plàstic. També, està adreçat als viatgers acostumats en viatjar amb bitllets de cartró. D'altra banda, els títols de cartró sense la banda magnètica ja no caldrà introduir-los a la ranura dels torns sinó pel lector per on ja es passen les targetes de plàstic i l'app. El procediment per adquirir les noves targetes serà automàtic i els usuaris que avui utilitzen les màquines per tenir un títol en cartró magnètic n'obtindran un altre de cartró recarregable a través de les mateixes màquines o de l'app del mòbil, segons ha detallat Torres. El directiu de l'ATM no ha especificat, però, en quina data abans d'acabar l'any començaran a distribuir-se. Quan això es produeixi, els abonaments de cartró magnètics continuaran sent vàlids fins al 15 de gener, l'últim dia que es poden utilitzar els títols de l'any anterior. La previsió és que aquest nou format es quedi indefinidament. De moment, els usuaris només hi podran carregar un títol a la T-mobilitat de cartró, ja sigui la T-usual, T-casual, familiar o de grup. En el cas de la T-usual, el títol de cartró durà imprès el DNI o passaport del titular perquè es pugui verificar que el viatger n'és el titular si així ho demana un inspector. Aquest format, però, no es podrà utilitzar en títols que requereixen una identificació com la T-jove i T-16 (títols actualment només disponibles dins de la T-mobilitat) ni els títols de famílies nombroses i monoparentals. Una altra de les diferències entre estar registrat a la T-moblitat en format plàstic o digital és que si l'usuari perd o li roben el títol, pot donar avís a l'ATM perquè el seu títol quedi anul·lat en el sistema i recuperar els viatges pendents. A més, el viatger pot consultar l'arxiu de viatges o demanar certificats i factures a l'ATM. En canvi, amb el nou format aquestes opcions no estan disponibles perquè l'usuari no quedarà registrat. Proves durant el MWC i l'UITP El director general de l'ATM ha comentat que la nova targeta de cartró de la T-mobilitat que es posarà en circulació aquest any ja es va provar durant les passades edicions del Mobile World Congress i de l'UITP Global Public Transport Summit 2023. En aquella ocasió, es van registrar 155.000 validacions (24.000 usuaris) i 16.000 validacions (2.000 validacions), respectivament. Actualment, segons l'ATM, el grau de penetració de la T-Mobilitat frega el 40% de validacions al dia, fins a superar el milió. Pel que fa al milió de formats T-mobilitat emesos fins ara, més d’un 70% son en format físic i el 30% restant en versió mòbil. Campanya informativa L'ATM iniciarà aquest mateix divendres la campanya 'Aviat, només amb T-mobilitat' per començar a informar als ciutadans de la implantació de la T-mobilitat en format cartró i que aquest serà recarregable i dels avantatges d'estar registrats com a usuaris.