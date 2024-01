El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha negat que fos el coordinador dels CDR. En els documents que aquest dijous va tenir accés la defensa del president, el CNI diu que va infectar el seu telèfon mòbil quan era vicepresident de la Generalitat al·legant que dirigia els CDR. En una atenció als mitjans aquest divendres a Vilablareix (Gironès), Aragonès ha lamentat les "mentides" incloses als documents: "No tenen cap base". Així mateix, el cap del Govern ha afegit que és "absurd" vincular l'independentisme amb la "clandestinitat", i ha reivindicat que el moviment actua "a plena llum del dia". Aragonès ha insistit que anirà "fins al final", i ha atacat el CNI: "Sembla una aventura de Mortadel·lo i Filemó".

Aragonès ha atès la premsa aquest matí després d'inaugurar l'Escola Madrenc de Vilablareix (Gironès), i ha reaccionat així a les noves informacions del cas Pegasus. El president ha subratllat que la informació és "incompleta" perquè està plena de pàgines senceres tacades de negre -per ocultar dades reservades-, i ha constatat la "segona part" de l'espionatge massiu a persones pel seu "compromís" amb la independència.

El cap de l'executiu ha subratllat que algunes de les informacions estan "fora de tota realitat i del sentit comú", i ha acusat el CNI de "mentir". En aquesta línia, Aragonès ha afegit que ell es preocuparia per la seguretat nacional de l'Estat, ja que una part d'aquesta està "en mans" d'un servei d'intel·ligència que comet "errors d'aquesta magnitud", i justifica una vulneració de drets fonamentals en base a "mentides".

"És per riure, sembla una aventura de Mortadel·lo i Filemó", ha dit en referència als còmics d'humor de Francisco Ibáñez. Així mateix, Aragonès ha apuntat que tothom que tingui un "mínim" de coneixement de la política catalana veurà que les informacoins no tenen "cap base", i ha negat així liderar ell els CDR. De fet, ha asseverat que aquesta afirmació està "fora de qualsevol mínim de realitat", i que tampoc es detalla a partir de quines afirmacions o informacions se sustenta.

El president ha reiterat que anirà "fins al final" per a depurar responsabilitats, i ha destacat que avui, per primera vegada, els serveis d'intel·ligència de l'Estat es veuen "sotmesos a escrutini". I que, d'aquesta manera, hi ha una "oportunitat" per posar ordre i límits a l'espionatge dels serveis d'intel·ligència.

"Escombraries política"

En aquesta línia ja s'havia pronunciat pel matí el viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern, Sergi Sabrià, que ha qualificat la documentació parcial desclassificada del cas Pegasus "d'escombraries política" plena d'invencions, senes cap justificació ni prova. "Evidentment que Aragonès no liderava els CDR", ha afegit en una entrevista a Ser Catalunya.

Sabrià dona per fet que el govern de Pedro Sánchez coneixia l'espionatge però ha defensat que no s'han de trencar les negociacions. "No hem de renunciar a l'oportunitat que ens dona l'aritmètica, seria renunciar a fer política", ha afegit.