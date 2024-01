Un miler de persones s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona en defensa de la sanitat pública i per protestar contra el tercer conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS), signat entre el Departament de Salut i quatre dels cinc sindicats amb representació a la mesa sectorial -Metges de Catalunya, CCOO, UGT i SATSE-. La manifestació ha estat convocada per diverses plataformes sindicals, entre elles CATAC-CTS, únic sindicat que no va firmar el conveni, i el qual ha denunciat que l'acord "menysprea" econòmicament categories professionals com la dels tècnics superiors sanitaris o els tècnics de cures auxiliars i no aporta millores pel que fa a les plantilles i ràtios.

"El que vol el conseller és deteriorar les condicions del personal sanitari per acabar deteriorant les condicions de la sanitat pública" ha assegurat Jesús Frías, membre de CATAC-CTS, a l'inici de la protesta.

La manifestació ha arrencat a les 12 h del matí a plaça Universitat i ha recorregut la Gran Via fins a arribar a Pau Claris. Un cop allà, els manifestants han baixat per Via Laietana i s'han dirigit a plaça Sant Jaume, on han llegit el manifest davant del Palau de la Generalitat. 'La vocació no paga factures', 'Per una sanitat pública i de qualitat', 'No, no, no a la privatització', i 'La pandèmia d'avui és la privatització', han estat algunes de les proclames que més s'han escoltat.

La protesta ha estat convocada amb caràcter unitari per múltiples sindicats i plataformes ciutadanes i veïnals, que s'han mobilitzat en contra de la "precarització i privatització" del sistema de salut públic. Entre els convocants, hi havia també la Intersindical, la CGT, Infermeres de Catalunya, Som Sanitat, la Federació de Treballadors de Catalunya o altres entitats la Federació d'Associacions Veinals de Barcelona o la Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals.

En declaracions als mitjans, Frías ha subratllat que la manifestació ha estat convocada amb entitats ciutadanes perquè la qualitat assistencial del sistema sanitari "està vinculada" a les condicions laborals dels treballadors. "Avui és un dia important perquè tant entitats veïnals com sindicats estem al carrer defensant condicions de treball dignes i una sanitat que sigui cent per cent pública", ha afirmat.

Sobre el tercer conveni, el membre de CATAC-CTS ha reiterat que "menysprea" la plantilla de l'ICS i, en concret, les categories professionals inferiors, algunes de les quals, segons ha apuntat, no han assolit cap increment salarial. "A l'ICS treballem metges, infermeres, tècnics, zeladors, personal de manteniment i de neteja: tots amb la seva categoria professional, però tots som importants", ha assenyalat. Precisament, una de les principals reivindicacions del col·lectiu de tècnics sanitaris, el qual està en vaga indefinida des del 8 de gener, és assolir la categoria B pels tècnics superiors sanitaris i la C1 pels tècnics de cures auxiliars d'infermeria (TCAI).

Al seu torn, Marina Roig, membre de CATAC-CTS, ha insistit que l'acord de l'ICS ha "consolidat" la manca d'equitat entre les diferents categories laborals i ha subratllat que el sindicat no va signar l'acord perquè aquest, segons ha apuntat, no incideix en aspectes laborals com són les plantilles de professionals o les ràtios. Així mateix, ha assegurat que el conveni no reverteix les retallades de fa una dècada. "Era insignable: per donar una qualitat assistencial hem de tenir unes plantilles i unes dotacions, no només unes retribucions, i aquest acord no es parla de les condicions laborals que pateix el sistema", ha defensat.

Amb tot, des de CATAC-CTS han assegurat que tenen intenció de continuar amb les mobilitzacions si Salut no fa cap pas endavant per "millorar" les condicions laborals de tots els treballadors de l'ICS i el Siscat.