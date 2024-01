La denúncia d’una taxista que va haver de veure un passatger masturbant-se dins del seu cotxe ha avivat de nou la reclamació entre els professionals que se’ls permeti posar videovigilància als vehicles. El reglament de l’Institut Metropolità del Taxi (Imet) no permet col·locar-les per ara i anteposa la privacitat dels clients. No obstant, els robatoris i les agressions que emergeixen amb certa regularitat i que revelen la desprotecció del col·lectiu està estenent la instal·lació de càmeres de seguretat malgrat que la norma els ho impedeix, explica el portaveu d’Elite Taxi, Tito Álvarez.

"Hem de desobeir perquè no ens donen cap alternativa", lamenta el responsable de l’associació de professionals del sector. "Cada vegada s’estan instal·lant més càmeres i, cada vegada més, la gent s’està saltant una norma que no té sentit –critica Álvarez–. L’Imet no té en compte com pateixen les nostres famílies quan sortim a treballar, perquè veuen el que passa, com l’atracament de la setmana passada en què van ofegar un taxista. Això fa que el taxista desobeeixi. L’única manera de canviar una llei injusta és desobeint, i és el que la gent està fent, anteposant la seva seguretat a una multa de l’Imet".

Álvarez puntualitza que no li consta que l’Institut del Taxi hagi sancionat conductors que han dotat el seu cotxe amb videovigilància, com la taxista que va poder registrar l’individu que es va masturbar en el seient posterior. "Si no portés càmeres, no hauria tingut cap prova per identificar aquest senyor", recalca el portaveu d’Elite Taxi. "El problema ve quan has de passar la revisió metropolitana, que et vegin una càmera i no te la passin. Llavors la treus, després la poses i s’ha acabat. És trist que hàgim d’estar trampejant i buscant buits quan és un tema sensible com la seguretat", retreu Álvarez.

L’activista troba inaudit que l’Àrea Metropolitana de Barcelona no hagi regulat la videovigilància als taxis. "A la resta de l’Estat, el que vol posar-se una càmera se la posa –comenta–. Només ha de complir la normativa de protecció de dades i informar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que tens un equip muntat, que no es pot fer ús d’aquestes imatges i s’ha d’informar els usuaris amb cartells que estan sent gravats, com en qualsevol comerç o transport col·lectiu".

Elite Taxi ha exigit que es convoqui una taula de seguretat aquesta setmana. La plataforma avisa que tornarà a convocar protestes per alterar el trànsit de Barcelona en cas que no es comprometin solucions per desbloquejar els dispositius que demana.

"Demanem que ens donin les dades de furts, robatoris i atracaments al taxi del 2023 –concreta Álvarez–. Però el més important és que hi va haver una reunió el gener del 2021 en la qual va recordar que es dissenyaria un nou dispositiu actualitzat del 112 i que es posarien adhesius identificatius que el cotxe està connectat a la policia. Va ser l’acord al qual vam arribar en una negociació en què nosaltres volíem càmeres i l’Imet, no. Però no tenim ni una cosa ni l’altra".

Tecnologia "obsoleta"

Álvarez critica que la tecnologia que uneix els conductors amb Emergències té "20 anys". "Falla molt, està obsoleta i desapareixerà l’any que ve. Què fem?", es pregunta. El representant dels taxistes creu que, com a mínim, uns adhesius que donessin compte que el vehicle està en senyal amb els cossos de seguretat resultaria dissuasiu per evitar contratemps com el del cap de setmana.

En qualsevol cas, Álvarez pensa que autoritzar la videovigilància i expandir-la comportaria l’autèntic efecte preventiu contra la delinqüència i els atacs als conductors. No obstant, s’hi entremet el debat sobre la protecció de la intimitat. "L’Imet sempre s’hi ha negat en rodó. Diu que les càmeres no es poden posar sota cap concepte, però en el transport col·lectiu sí que les posen. Pensa que el taxi té una altra idiosincràsia, més personal, i que es trencaria una mica l’essència del taxi. Puc estar-hi d’acord, però què fem? Perquè alguna cosa s’ha de fer", planteja.