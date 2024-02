Amb els pagesos mobilitzats a les portes del Parlament aquest dijous, el conseller David Mascort s'ha compromès a "treballar" plegats amb el sector per a trobar solució al seu malestar. Després de reivindicar tota la feina feta durant els últims anys, el titular d'Acció Climàtica ha assegurat que "continuaran treballant per atendre totes les demandes del sector primari" i ha defensat que "segur que treballant plegats ens en sortirem, com sempre quan en aquest país enfrontem els reptes plegats". Ha estat en una interpel·lació de la diputada d'ERC Alba Camps, qui ha expressat "orgull" per les mobilitzacions i ha dit que "es traslladaran en accions concretes els pròxims dies i mesos".

En la seva resposta, David Mascort ha assegurat que, com a Govern, són "tan plenament conscients" dels problemes als quals s'enfronta la pagesia que "fa molt temps que treballem amb ells per fer la vida més fàcil" i "que es puguin guanyant la vida fent el que fan". Per la seva part, la diputada Alba Camps també ha retret a Junts que es "presenti com a salvador de la pagesia quan han ostentat competències durant gairebé 30 dels últims 40 anys". I ha reblat: "Alguna responsabilitat, per acció o per omissió, ha de tenir Junts per Catalunya". Els pagesos traslladen la protesta al Parlament Després de reunir-se aquest dimecres amb el president Pere Aragonès al Palau de la Generalitat, aquest dijous els agricultors i ramaders s'han desplaçat fins al parc de la Ciutadella. Si bé els tractors no han pogut arribar fins a les portes del Parlament, sí que ho han fet els pagesos, que seran rebuts per la presidenta de la cambra, Anna Erra.