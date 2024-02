Bonificar al 99% l'impost de successions per a cònjuges, pares i fills o crear un grup especialitzat als Mossos "per fer front a les ocupacions". Aquestes són dues del centenar de mesures que Junts ha posat damunt la taula del Govern aquest dijous, en la segona reunió que han mantingut sobre pressupostos. La proposta també incorpora altres aspectes, com un paquet de 50 milions de suport al primer sector, l'industrial, el turístic i l'esportiu per la sequera. El partit considera que són qüestions "realistes" i "de mínims", tot i que no són optimistes sobre un eventual acord per als comptes. La portaveu parlamentària Mònica Sales ha defensat que prenen la iniciativa perquè l'executiu "no pot caure en un intercanvi de cromos" amb el PSOE.

En l'àmbit de la fiscalitat, Junts per Catalunya se centra en l'impost de successions. A més de la bonificació del 99% de la quota per als grups de parentiu I i II, plantegen excloure'n del pagament els casos de relleu generacional fins a tercer grau en empreses familiars. Entre les condicions també hi ha baixar al 9,5% el tram més baix de l'IRPF autonòmic, una proposta que ja van fer l'any passat i que enguany ha recollit el Govern. Per això demanen a l'executiu que faci un pas més. "Cal posar fi a aquesta discriminació que pateixen els catalans respecte de Madrid, Andalusia o Euskadi", ha assegurat Mònica Sales.

En aquest mateix àmbit, Junts també reclama que el Govern "enforteixi" l'Agència Tributària de Catalunya perquè sigui capaç de recaptar el 100% dels impostos i tributs que es generen a Catalunya. És per això que subratllen la necessitat de més recursos humans i tècnics.

Una altra de les prioritats de Junts són les polítiques de "seguretat". En aquesta línia, una de les seves mesures passa per la constitució dins del cos de Mossos d'Esquadra d'un grup especialitzat "per fer front a les ocupacions". De la mateixa manera, el grup considera necessari agilitzar els terminis per a les resolucions judicials o abordar millores a les comissaries dels Mossos i als parcs de Bombers.

Sequera, pagesia, educació...

Per fer front a les restriccions imposades per la sequera, el grup proposa un paquet de mesures de suport al primer sector, l'industrial, el turístic i l'esportiu, que valoren en 50 milions. D'altra banda, també demana destinar 250 milions a reforçar la xarxa d'infraestructures de l'aigua. També per ajudar el sector primari, posen damunt la taula la finestreta única. Malgrat que el Govern s'hi ha compromès ara, el partit assegura que ells l'havien impulsada.

Junts també posa el focus en la qüestió de la llengua, que consideren que es troba en "emergència". És per això que reclamen "enfortir econòmicament" el Pacte Nacional per la Llengua, destinar 60 milions a "potenciar" el Consorci per a la Normalització Lingüística i un paquet de beques o subvencions de 3 milions per a creadors de contingut en català.

Pel que fa a l'educació, Junts demana més recursos per a l'escola inclusiva, la lluita contra la segregació escolar o universalitzar la gratuïtat de l'I2, mentre que en l'àmbit de la joventut proposa 50 milions d'ajudes per al lloguer de persones de 18-35 anys i un pla d'ocupació específic amb una dotació de 70 milions.

Altres mesures que Junts ha remès al Govern és la reducció de les llistes d'espera en l'àmbit sociosanitari, incrementar un 15% les polítiques socials d'habitatge, ampliar la xarxa de transport públic arreu de Catalunya o una partida de 10 milions per acabar de desplegar la xarxa de fibra òptica.

Hard Rock i aeroport, fora de la proposta

En canvi, a diferència de l'any passat, el document de mesures de Junts no fa cap referència ni al macroprojecte del Hard Rock ni a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Des del partit indiquen que no queda recollit, malgrat defensar-ho, perquè ja forma part dels acords del Govern amb el PSC per als pressupostos del 2023.