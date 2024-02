Una de les màximes del Govern de Pere Aragonès i Garcia és treballar per una Catalunya sencera i això vol dir dotar de serveis a tots els municipis, fomentant l’equilibri territorial, per frenar el despoblament dels pobles més petits i garantir la igualtat d’oportunitats per a les persones que vulguin viure i treballar al món rural.

En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un seguit d’accions com ara l’Estatut de Municipis Rurals, el nou sistema d’oficines bancàries mòbils per als municipis que no disposen de sucursal bancària, i un pla d’incentius econòmics per als professionals sanitaris que es traslladin als centres d’atenció primària de difícil cobertura, entre d’altres.

Actualment, un 75% de la població catalana viu en un 15% del territori, als municipis urbans, mentre que el quart restant, ocupa el 85%.

L'Estatut de Municipis Rurals

L’Estatut de Municipis Rurals és un text innovador i pioner, que el Govern ha treballat conjuntament amb el món local, i un marc legal que pretén frenar el despoblament i aconseguir l'equilibri territorial. Entre altres incentius, el Govern proposa deduccions fiscals pel trasllat de la residència a un municipi rural o per la compra o lloguer d’habitatge.

L’Estatut de Municipis Rurals defineix per primera vegada què són els municipis rurals, que és una consideració que tenen tots aquells municipis de menys de 2.000 habitants i se situen en una comarca rural, és a dir, amb una densitat de població inferior als 150 habitants per quilòmetre quadrat.

Incentius als CAP de zones rurals

El Govern donarà incentius econòmics als professionals sanitaris que es traslladin als CAP de l’àmbit rural. Es calcula que hi ha 73 equips d’atenció primària de difícil cobertura a Catalunya, un de cada cinc centres. Els metges i metgesses rebran un increment anual d’uns 3.500 euros i els infermers i infermeres, llevadores, i treballadores socials, 2.000 euros. El pla tindrà un cost pel Departament de Salut d’11,5 milions d’euros anuals.

Oficines bancàries mòbils

Així mateix, la Generalitat ha habilitat un sistema d'oficines mòbils per dotar d'oficines bancàries als 503 municipis de Catalunya que no disposen de sucursal bancària. Això equival a portar els serveis financers a més de la meitat dels municipis de Catalunya.

Aquest servei d'inclusió financera permetrà que els ciutadans tinguin accés a les mateixes operacions que es poden realitzar en qualsevol sucursal bancària: treure diners del caixer, fer transferències, consultar condicions, contractar serveis, etc.

Escoles rurals

Una altra mesura destacada ha estat l’obertura d’escoles rurals en municipis petits on no hi havia per tal de lluitar contra el despoblament. Són centres amb pocs infants matriculats i això fa que s’agrupin per edats diferents i no es distribueixin per cursos (com en una escola ordinària). En la mateixa línia, Educació també ha facilitat l’obertura de noves escoles bressols rurals amb el mateix objectiu de lluitar contra la pèrdua d’alumnes. En total s’han obert 101 escoles bressols.

Atenció a les persones grans

Drets Socials finançarà 330 places noves en Serveis d’atenció integral en l’àmbit rural. Es tracta d’equipaments per a gent gran que disposen d’espais diferenciats per oferir els serveis assimilables als d’un centre de dia i altres zones complementàries per tallers i serveis amb caràcter ambulatori i a domicili, en funció de les necessitats dels usuaris i les seves famílies.

Aquests serveis atenen persones majors de 65 anys, que viuen en l’àmbit rural. S’ubiquen principalment en comarques amb baixa densitat demogràfica, una taxa d’envelliment elevada, un alt percentatge de municipis petits i dispersos i amb dificultats d’obtenir serveis.

Dones rurals

El projecte “Dones rurals" pretén visualitzar i reconèixer les aportacions que han fet les dones al món rural. El projecte es construeix gràcies a la col·laboració dels ajuntaments, consells comarcals, museus i entitats de dones. Aquestes entitats s’encarreguen de la recerca i documentació de la vida de les dones amb l’objectiu de reconèixer socialment les aportacions fins ara invisibilitzades. Moltes de les actuacions de divulgació s’adreçaran a la població més jove i als centres educatius.

Altres ajudes

A banda d’això, el Govern també dona ajudes per a la contractació de propostes culturals a micropobles (2,1 milions); per al programa Arrelament, que persegueix la fixació de població, l’equitat territorial i la igualtat d’oportunitats; per al programa Odisseu, que ofereix als estudiants universitaris pràctiques remunerades en empreses o institucions situades en municipis rurals; per a la gestió forestal (5,5 milions) o per a l’activitat pesquera (19 milions).

També pel que fa a l’ocupació jove, és previst el finançament de contractes en pràctiques de joves pescadors acabats de titular per fomentar el relleu generacional; i ajuts per fomentar l’autoocupació de persones joves entre 18 i 29 anys, on hi ha una partida específica per a les que viuen en micropobles per un import d’uns 750.000 euros, i de la qual s’han beneficiat una cinquantena de persones joves.