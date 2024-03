El Parlament ha aprovat instar el Govern a presentar el 2024 l'estudi relacionat amb la creació d'un fons agrari que actuï com a Renda Bàsica Agrària per a petites explotacions. Es tracta d'una de les propostes de resolució d'ERC aprovades aquest dijous al ple, en el marc del monogràfic sobre pagesia. D'altra banda, el ple també ha aprovat altres propostes de resolució que reclamen a l'Estat la modificació de la llei de la cadena alimentària. Esquerra, CUP, En Comú Podem i PPC havien presentat textos en aquest sentit, i han rebut la llum verda de la cambra. També s'ha aprovat una proposta de Junts que insta l'Estat a concretar les accions necessàries per adequar la Política Agrària Comuna (PAC) de la UE a la realitat del primer sector.

El grup d'ERC també ha presentat una proposta de resolució que ha estat aprovada i que insta el govern espanyol a facilitar la descentralització de la Política Agrària Comuna (PAC) transferint a la Generalitat la capacitat de modificació de tot el pla. De la seva banda, el ple ha aprovat una proposta de resolució de PSC-Units que insta el Govern a crear una línia de 20 milions d'euros en ajuts destinats a la compensació de la pèrdua de producció en regs tecnificats. Els socialistes també han vist avalada una altra proposta on insten l'executiu de Pere Aragonès a modificar l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica per deixar-ne exempts tots els vehicles afectes a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals. Dels textos de la CUP, el ple ha aprovat instar el Govern a revisar el Pla Especial de Sequera per tal d'assegurar un tracte equitatiu de l'agricultura i la ramaderia ajustat al relació d'usos respecte de la resta d'activitats econòmiques. Així com reclamar-li que aixequi la restricció del 50% del consum d'aigua en la ramaderia i, en casos d'extrema sequera, diferenciar a l'hora d'establir restriccions entre granges de reproductores i granges d'engreix i entre petits productors i grans empreses ramaderes. Finalment, la cambra ha rebutjat una proposta de resolució transaccional entre els grups d'ERC, CUP i comuns, que instava el Govern a presentar al llarg del 2024 un estudi relacionat amb la creació d'una empresa pública, la Distribuïdora Pública Alimentària.