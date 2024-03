La consellera de Territori, Ester Capella, ha tornat a exigir aquest dilluns a Adif que inverteixi el que toca en el manteniment i la millora de la xarxa de Rodalies per tenir un traspàs amb “garanties”. Després de visitar els treballs que s’estan fent a Pallejà per instal·lar tanques antivandàliques per reforçar la seguretat del trànsit ferroviari, ha recordat que l’execució de la inversió prevista per Adif a Catalunya durant el primer semestre de l’any passat va ser de només el 8,7%, el que explica "el per què de les continues incidències" que afecten el servei. “La instal·lació d'aquestes tanques serveix per contrastar la diligència amb la que actua FGC respecte Adif per tenir cura de les seves infraestructures”, ha afegit.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ja ha començat les obres per instal·lar tancaments laterals en diversos trams de via de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, així com en alguns passos superiors. En total, s’actuarà en una cinquantena de punts, 37 a la línia Llobregat-Anoia i 12 a la Barcelona-Vallès, amb l’objectiu de prevenir-hi accions vandàliques com el llançament de pedres, el pas d’animals o l’accés a les vies, i millorar així la seguretat del trànsit ferroviari. Els treballs, que tenen un pressupost de 728.000 euros, s’allargaran tot aquest any. Actualment, FGC ja disposa de tanques laterals de seguretat a la majoria de trams de les Línies Metropolitanes, especialment en zones urbanes i a l’entorn de les estacions. Tot i així, FGC ha identificat trams concrets on s’ha considerat necessari reforçar el sistema de protecció per evitar actes vandàlics com el llançament de pedres als trens o altres objectes. Concretament, s’actuarà en aquells indrets on el tancament actual no té l’alçada adequada o que no disposen de tanques de separació, així com en aquells llocs on les tanques ja es troben malmeses precisament a causa d’accions vandàliques.