Gairebé 700 dones s’inscriuen a la darrera convocatòria de Bombers, la xifra més alta registrada

Un total de 696 dones s’han inscrit a la darrera convocatòria de 300 places per accedir al cos de Bombers de la Generalitat. Aquesta xifra d’inscripcions femenines és la més alta mai registrada, superant la convocatòria de l’any passat, a la qual es van inscriure 642 dones. Ambdues convocatòries són les primeres en què s’ha aplicat una reserva del 40% de les places per a dones, que actualment representen un 2,8% del personal. Percentualment, les 696 dones inscrites suposen un 19,53% del total de 3.563 aspirants que optaran a una de les 300 places convocades enguany. En cinc anys, les aspirants femenines s’han multiplicat per tres.

Per accedir al cos cal superar les diverses fases del procés de selecció (concurs-oposició, formació i pràctiques). El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi va finalitzar aquest dilluns.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que les dades “demostren que les polítiques de feminització tenien tot el sentit i donen resultats”. “Cada vegada hi ha més dones que volen ser bomberes, mosses o agents rurals, i això és una magnífica notícia perquè ens permet avançar cap a uns cossos que sigui un reflex més real de la nostra societat”, ha afegit.

Pel que fa a la convocatòria del 2023, està ara a punt d’iniciar la fase de formació, amb un 39,5% de dones.

Actualment, el cos de Bombers compta amb 74 dones, a les quals cal sumar les 11 bomberes que es van incorporar la tardor passada i que actualment estan en període de pràctiques. La incorporació de 95 noves bomberes un cop superada la fase de formació, per tant, permetrà doblar la presència femenina al cos.