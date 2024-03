Borràs: "Puigdemont seria el millor candidat per Junts i el pitjor per la resta de forces polítiques"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podria ser "el millor candidat per Junts i el pitjor per la resta de forces polítiques". En una entrevista a Ser Catalunya, ha descartat que Puigdemont sigui el cap de llista de les eleccions catalanes del 12 de maig i de les europees del 9 de juny.

"No es poden agafar totes dues responsabilitats. No pots ser alhora eurodiputat i president de la Generalitat", ha argumentat. Segons ha apuntat, ara és compatible amb ser president a l'exili perquè "no és un càrrec institucional sinó moral".