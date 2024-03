Turull no concreta si investirien de nou Aragonès perquè es mostra "convençut" que Junts podrà liderar el Govern

El secretari general de Junts, Jordi Turull, no concreta si investirien de nou Aragonès després de les eleccions del 12-M perquè es mostra convençut que el seu partit podrà "liderar un govern independentista". En un acte a la fira Castellum de Fontanilles (Baix Empordà), Turull ha defensat el seu no a Illa perquè "representa el no a tot" i perquè volen "ser clars" "Potser altres haurien d'aclarir-ho", ha dit.

En aquest sentit, ha dit que volen liderar un govern independentista i que els seus "referents" a l'hora de fer acords també hauran de ser-ho. Turull també ha dit que no renunciaran ni a la DIU ni al mandat de l'1-O i que "quanta més força" tinguin "més" s'hi podran acostar.