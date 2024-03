Un terç dels catalans no saben què és el Hard Rock

Hard Rock Entertainment World, el controvertit complex turístic, d’oci i de casinos projectat al costat de Port Aventura, entre Vila-seca i Salou (Tarragona), va ser el detonant, almenys oficialment, del fracàs dels pressupostos i de l’avançament de les eleccions catalanes. Segons el primer sondeig sobre el 12-M del GESOP per a El Periódico, diari del mateix grup de Regió7, el 52,2% dels catalans estan poc o gens d’acord amb la construcció d’aquest macrocomplex de 825 hectàrees i només el 16,1% abracen el projecte. No obstant, una tercera dada obliga a prendre amb precaució qualsevol conclusió dels resultats anteriors: el 31,8% dels enquestats no es pronuncien sobre la iniciativa, un percentatge de desconeixement significativament alt si es compara amb altres preguntes del GESOP, com la llei d’amnistia i el referèndum sobiranista.

Per electorats, l’oposició al projecte és majoritària en tots tret d’entre els votants del PP i de Vox, on hi ha més gent que opta per no pronunciar-se al respecte. El rebuig voreja el 90% entre els simpatitzants de la CUP i supera el 73% entre els afins a En Comú Podem, però, en aquesta coalició, un de quatre votants no sap o no contesta quan se li pregunta pel Hard Rock. A ERC i Junts, el no a la construcció del complex oscil·la entre el 50% i el 55%, amb un grau de desconeixement pròxim al 30% en les dues formacions. El PSC té el 49% del seu electorat a favor, tot i que hi ha un 32,5% que prefereix no opinar.

