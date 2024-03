Mascort creu que es podria aixecar l'emergència al Ter-Llobregat si es compleixen les prediccions de pluges

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha afirmat que es podria sortir de la fase d'emergència al sistema Ter-Llobregat si es compleixen les prediccions de pluges per als propers dies. "Sempre repetim que si el volum embassat no supera per bastant el llindar del 16%, no retirarem l'emergència. Però si es compleixen les prediccions per a aquesta setmana i la següent sí que ho podem fer", ha dit a 'El Periódico'. El conseller vincula l'increment del volum embassat amb una tendència meteorològica de pluja: "Si ens diuen que continuarà plovent molt, podríem sortir de l'emergència amb els pantans al 17%. Si, altrament, resulta que no hi haurà més precipitacions, no serà possible".

De fet, els pantans del sistema Ter-Llobregat, el de Sau, el de Susqueda, el de la Baells, el de la Llosa del Cavall i el de Sant Ponç, van superar el 16% de capacitat (concretament el 16,05%) aquest dilluns, segons l'informe diari que elabora l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). En concret, els cinc embassaments acumulen 98,24 hectòmetres cúbics d'aigua dels 612,07 possibles. Això no ha suposat automàticament sortir de la fase d'emergència, ja que el Govern ja va alertar que la sortida es produiria quan s'observés que se superava la xifra de forma sostinguda.

El conseller ha insistit que això ha d'anar acompanyat de previsions de pluja. Així, ha afirmat que si cau un ruixat abundant i s'arriba al 20% sí que s'aixecaria "segur". En aquest sentit, ha asseverat que si l'escenari permet evitar les restriccions es farà. "Sempre és millor que no hi hagi restriccions", ha afirmat.

Sobre la potabilització de l'aigua, ha reconegut que sempre que n'hi ha poca és més difícil potabilitzar-la. "Podria passar que no fos potable, però espero que no arribem a aquest escenari", ha afegit. Si es donés aquest escenari, el conseller ha afirmat que es miraria "com fer-ho".

D'altra banda, ha explicat que aquesta setmana el Govern donarà el vistiplau a una primera modificació pressupostària per disposar de certes partides relaciones amb subvencions als ajuntaments i que depenien de l'aprovació dels comptes. Al no tenir nous pressupostos, Mascort ha explicat que l'executiu treballa per poder tirar endavant certes mesures que s'incloïen als 1.045 milions que el Govern havia anunciat per a la sequera.