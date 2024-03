Podem Catalunya no es presentarà a les eleccions del 12-M per no "fragmentar l'esquerra"

La direcció de Podem Catalunya ha decidit no presentar candidatura a les eleccions catalanes del 12 de maig, per no contribuir a "fragmentar l'esquerra", i sotmetrà la seva decisió a consulta de la militància.

Després d'haver compartit grup parlamentari amb Catalunya en Comú en el Parlament, sota la marca d'En Comú Podem, aquesta coalició no podrà repetir-se en els comicis del 12M, per als quals els comuns ja han triat Jéssica Albiach com a cap de llista i estan en ple procés de confecció de les seves candidatures.

"Davant un moment d'incertesa i inestabilitat política a Catalunya, triem no col·laborar en la fragmentació de l'esquerra, ja que això només beneficia a la dreta i l'extrema dreta. Per això, fent un exercici de responsabilitat, hem decidit no presentar-nos a les eleccions autonòmiques del 12 de maig", ha informat Podem en un comunicat.