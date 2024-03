Carrizosa és proclamat cap de llista de Ciutadans a les eleccions del 12-M

Carlos Carrizosa ha estat proclamat oficialment candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya pel 12-M. Carrizosa va ser l'única persona que es va presentar a les primàries i ha aconseguit recollir més avals dels necessaris (un 10% dels afiliats). El comitè nacional del partit l'ha proclamat aquesta tarda com a cap de llista de la formació liberal. Des de Madrid, Ciutadans havia negociat una coalició amb el PP, però finalment no hi va haver acord. Carrizosa s'havia mostrat a favor de la coalició, però en contra d'una integració total en les files populars. En un vídeo a X, Carrizosa ha dit que és "el candidat dels catalans que no volen l’amnistia" i ha aprofitat per carregar contra PP i PSOE.

Ciutadans era l'únic partit amb representació al Parlament actualment que encara no havia proclamat oficialment el seu candidat. Al vídeo facilitat pel partit, Carrizosa ha lamentat que tant Illa (PSC) com Fernández (PP) hagin estat "designats a dit". "Creiem en la regeneració democràtica, per això hem fet primàries", ha justificat el flamant candidat.

Carrizosa ha assegurat que els caps de llista del PSC i del PP "no molesten el separatisme" i ha recordat que Sánchez va donar l'amnistia als independentistes "per mantenir-se a la Moncloa". També que Feijóo "trobava respectable a Puigdemont" a l'hora de negociar la seva investidura. "A Ciutadans hem estat lluitant sempre per defensar els ciutadans de Catalunya i defensar la seva igualtat, enfront de castes d'intocables", ha expressat.