Un menor i un home que intentava salvar-lo moren ofegats a la platja de Miracle de Tarragona

Dos de les persones que Salvament Marítim i Creu Roja ha rescatat a la platja del Miracle de Tarragona han mort. Com han confirmat fonts policials, una de les víctimes és un jove menor que ha caigut a l'aigua o s'hi banyava. Una parella s'ha adonat que el noi no podia sortir del mar i l'home s'ha llançat a l'aigua per ajudar-lo. Aquesta persona també ha perdut la vida. Salvament Marítim els ha pogut treure de l'aigua amb l'helicòpter Helimer 221 i els ha portat fins al dispositiu d'emergències mèdiques que s'ha muntat a la platja, però ja no s'ha pogut fer res per salvar-los. Segons Salvament Marítim, dues persones més s'havien llançat al mar per ajudar les víctimes i han hagut de ser rescatades amb l'helicòpter i l'embarcació de Creu Roja.

En el dispositiu de rescat també hi ha participat els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil que s'ha fet càrrec de la investigació. L'avís al 112 s'ha rebut a les 14:20 hores i s'ha activat l'helicòpter Helimer 221 de Salvament i l'embarcació LS Ariel de Creu Roja Tarragona.

Els Bombers de la Generalitat han fet una primera intervenció des de terra per intentar apartar de la costa totes les persones que hi havia a la zona, on hi ha un fort onatge. També han ajudat a Salvament Marítim en la localització dels accidentats.