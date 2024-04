Puigdemont tornarà a Catalunya el dia del ple d'investidura encara que no sigui escollit president

El candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig, Carles Puigdemont, ha anunciat que tornarà a Catalunya el dia del ple d'investidura encara que no sigui escollit president de la Generalitat. Així ho ha avançat en una entrevista a Rac 1. "Es tanca una etapa personal i política. Es tanca l'etapa de l'exili i s'acaba el gruix de la repressió", ha afegit.

Puigdemont ha assegurat que encara que ho pugui fer legalment no tornarà a Catalunya en un context electoral. Segons ha dit, no vol posar el seu retorn al servei del partit. "El retorn que hem estat treballant tants anys no pot ser un acte al servei d'una estratègia electoral, ni de provocació, ni una gamberrada", ha conclòs.