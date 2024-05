Les noves subvariants de la covid FLiRT circulen per Catalunya almenys des del març

Una nova variant de la covid-19, FLiRT, que s’ha detectat a nivell internacional ja circula per Catalunya, tal com avança ‘La Vanguàrdia’ i confirma el Departament de Salut a l’ACN. La conselleria indica que des de la setmana 9 de l’any -finals de febrer i principis de març- s’han detectat variants FLiRT en 24 ocasions, si bé va ser a partir de l’abril que se n’ha observat un “augment sostingut” de la circulació. Amb tot, el nombre de mostres continua sent baix. A més, des de mitjans de març, s’ha detectat un increment de genomes vírics en les mostres d’aigua residuals, que s'associa a les noves subvariants FLiRT.

La incidència de coronavius continua oscil·lant a nivell baix, amb uns 25 casos per 100.000 habitants, segons les últimes dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SiViC).

Als hospitals, hi ha 145 persones ingressades en llits convencionals amb covid-19 i 4 a l’UCI. Les consultes a les urgències hospitalàries i els ingressos es mantenen dins dels rangs esperats, indiquen des del departament.

La campanya vacunal va acabar el 31 de març i el departament considera que de moment no cal fer cap reforç. Salut Pública continua vigilant la situació epidemiològica.