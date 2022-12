Els ministeris de Seguretat Social i Sanitat han proposat aquest dijous a les Comunitats Autònomes al Consell Interterritorial de Salut un nou règim de compatibilització de feina i jubilació per als metges i els pediatres de l'atenció primària, on hi ha més demanda d'aquestes figures. Així, els professionals sanitaris podran seguir treballant i cobrar fins al 75% de la pensió. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá, ha afegit en roda de premsa que també s'establirà un règim de jubilació activa parcial fins al 50% de la jornada. El titular de la cartera d'Inclusió ha explicat que és un pla pilot de 3 anys de durada i no ha volgut pronunciar-se sobre el nombre de metges i pediatres que podrien acollir-s'hi.

Segons han explicat Escrivá i la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en l'actualitat hi ha 42.000 metges a l'atenció primària, 6.000 dels quals pediatres, que conformen el 30% de la plantilla total estatal de facultatius. Dels 42.000, 12.000 tenen entre 60 i 65 anys, i 1.500 en tenen més de 65. Són les promocions de metges dels anys 80, que comencen ara els processos de jubilació. Això, sumat a una "planificació inadequada" en la provisió de noves places fa més d'una dècada en aquestes especialitats ha mogut l'executiu a intentar pal·liar la situació amb mesures com la presentada avui. En tot cas, Darias ha subratllat que el pla pilot presentat avui és "temporal i excepcional", i ha afegit que el tronc de les polítiques del seu ministeri continua essent dotar de més metges la plantilla sanitària estatal a través de noves promocions que ja estan en marxa. A la mesura presentada avui també podran acollir-s'hi metges que ja s'hagin jubilat.