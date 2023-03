La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit que si PSOE i Podem no pacten la reforma de la llei del 'només sí és sí', els republicans no hi votaran a favor, ja que "mai no serà una bona llei si es pacta amb el PP i Vox".

El PP donarà suport demà al Congrés a la presa en consideració de la proposició de Llei del PSOE que reformarà el Codi Penal per evitar noves reduccions de penes als agressors sexuals i que els populars gairebé descarten esmenar en considerar que és "un talla enganxa" de la seva pròpia iniciativa registrada anteriorment.

El debat i votació de la proposició de llei socialista, davant la qual Unides Podem votarà en contra si abans no arriba a un acord amb el PSOE, se celebrarà demà, el dia abans de la commemoració del Dia de la Dona, el 8 de març, quan es produiran diferents manifestacions per tot Espanya.

En roda de premsa a Barcelona, Vilalta ha incidit precisament en la importància de la celebració del 8M per "reivindicar els drets de totes les dones" i, per això, ha volgut enviar un "missatge clar al PSOE".

"No podem tornar enrere. No tolerarem que es tornin a retallar drets que havíem anat guanyant. ERC no serà còmplice del patriarcat", ha avisat. "El PSOE no pot fer veure que abandera el feminisme i després pactar amb la dreta més retrògrada una de les lleis més importants".

Per a Vilalta, "el que pot passar aquesta setmana és indecent i un insult a les dones que pateixen o han patit abusos sexuals", ha lamentat, ja que, segons ell, "una llei que s'acabi pactant de la mà de PP i Vox no serà mai una bona llei".

Per això, ha recalcat que si no hi ha un acord entre PSOE i Podem, que compti amb el Ministeri d'Igualtat, la formació republicana "no donarà suport".

La portaveu d'Esquerra ha confiat en tot cas que "encara hi ha marge" per arribar a un acord en les últimes hores i fins i tot per introduir millores a la llei, un supòsit al qual ERC es podria sumar sempre que "no es toqui el tema nuclear del consentiment".

D'altra banda, sobre la llei anunciada pel president del govern central, Pedro Sánchez, per garantir la paritat als governs i en la direcció de les grans empreses, Vilalta ha considerat "positiva" la paritat, però si finalment es concreta en una realitat i no es queda només en “una proclama o un desig”.