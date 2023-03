SONDEIG | El 60% dels espanyols recolzen l’enviament d’armes a Ucraïna i un terç el rebutgen

L’ajuda logística que ha proporcionat Espanya a Ucraïna per defensar-se de la invasió russa compta amb el vistiplau de la majoria de la ciutadania. Segons el Baròmetre d’Espanya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per al grup Prensa Ibérica, al qual pertany Regió7, el 60% dels espanyols avalen l’enviament d’armes al Govern de Volodímir Zelenski, com a part d’un acord entre les principals potències per elevar la despesa en defensa i rearmar els ucraïnesos davant l’estancament de la guerra. Una decisió que, en el cas espanyol, s’ha traduït en l’enviament de 10 tancs Leopard.

No obstant, un terç dels espanyols (32,2%) es manifesten en contra de l’enviament d’armament a Zelenski, un percentatge que es nodreix sobretot de la divisió que aquesta qüestió genera en l’electorat d’esquerres. Unides Podem, ERC, Més País i Vox són les formacions que tenen els seus votants més repartits entre el ‘sí’ i el ‘no’ al rearmament ucraïnès. La fractura més accentuada es dona en el soci minoritari del Govern central: el 48,5% dels votants podemistes estan en contra de l’enviament de munició a Ucraïna i el 44,7% s’hi mostren a favor. També s’imposa el ‘no’ entre els electors d’Esquerra (51,4% enfront 38,7%), mentre que el ‘sí’ és majoritari entre els de Vox (55,5% enfront 38,4%) i Més País (50,3% enfront 38,2%). Al PSOE, al PP i a Ciutadans, els suports a la mesura són més amplis, encara que tots tenen una quarta part dels seus votants en contra.

Per franges d’edat, el suport a l’enviament d’armes creix com més gran és l’entrevistat, i arriba al 65% a partir dels 60 anys. Però fins i tot el 56% dels més joves estan d’acord amb la mesura. En tots els casos, no obstant, hi ha un terç dels enquestats contraris al rearmament.

Més diferències hi ha quan es desglossen les opinions per comunitats autònomes. Només a Euskadi hi ha més contraris que partidaris: el 50,9% rebutja l’enviament d’armes i el 39,1% el defensa. La divisió més marcada es produeix a Catalunya, on el 46% hi està a favor i el 44,9% s’hi pronuncia en contra. A la resta d’Espanya, els percentatges de suport es mouen al voltant del 60% que representa la mitjana nacional, excepte a Galícia, on es queda en el 55,3%. L’oposició més baixa a la mesura, entorn del 20%, es dona a les Canàries i al País Valencià.