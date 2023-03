L'acte institucional del Ministeri d'Igualtat amb motiu del 8-M ha tingut moments de tensió per l'enfrontament d'un grup de feministes radicals que hi havia entre el públic amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Les activistes contràries a la llei 'trans' han escridassat Montero, interrompent la seva intervenció. Montero les ha convidat a pujar a l'escenari per debatre i explicar els seus arguments i els ha reclamat permetre que l'acte sigui un "espai segur". Finalment, una d'elles s'ha apropat a la tarima i ha pres la paraula per defensar que les dones 'trans' no són dones. La ministra d'Igualtat ha respost que excloure les dones 'trans' és "no respectar els drets humans".

El debat que s'ha produït és una mostra més de les discrepàncies ideològiques dins del moviment feminista que es tornaran a evidenciar aquest dimecres a la tarda als carrers de Madrid, on hi ha convocades dues manifestacions paral·leles. La majoritària, convocada per la Comissió 8-M amb una perspectiva transfeminista i a la qual anirà el govern espanyol, i l'alternativa, del feminisme radical que és contrari a l'autodeterminació de gènere i crític amb Montero. Feministas exigiendo la dimisión inmediata de Irene Montero. pic.twitter.com/p8l2w3eoNC — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) 8 de marzo de 2023 La resta d'assistents a l'acte han demanat a crits que marxessin les feministes radicals que han escridassat la titular d'Igualtat. Montero ha debatut breument amb elles i els ha respost que la seva "obligació com a ministra és complir i fer complir els drets humans". "Dir que una dona 'trans' no és una dona és posicionar-se en contra dels drets fonamentals", ha argumentat, i ha dit que "el que amenaça les donés és el patriarcat, no les dones 'trans'". L'activista contrària a les polítiques del Ministeri d'Igualtat ha afirmat que cal diferenciar entre la "discriminació" que pateix el col·lectiu 'trans' i "l'opressió" contra les dones. "Les dones han nascut amb una realitat biològica que negueu", ha criticat, i ha afirmat que l'opressió ve pel sexe biològic de la persona. En aquest sentit, ha demanat diferenciar les lluites perquè no considera que les dones 'trans' puguin ser incloses en les reivindicacions feministes. "Sou abolicionistes de les 'trans', que també són dones" o "no us veig, esteu esborrades" són algunes de les consignes que la resta d'assistents a l'acte han esgrimit davant aquesta argumentació. L'activista del moviment feminista radical ha preguntat insistentment a Montero què és una dona a parer seu i la ministra ha respost que ser dona és "tenir més risc de patir violència". La representant del grup contrari a Montero, a qui han acusat de pretendre "rebentar l'acte", ha retret a la ministra d'Igualtat que "no les escolta" arran de la discrepància expressada amb la llei 'trans'. Finalment, aquest grup ha abandonat l'acte, que ha continuat amb normalitat. "Es poden tenir visions diferents, però la nostra obligació com a Estat és complir els drets humans", ha conclòs Montero.