La princesa Elionor, hereva al tron de l'estat espanyol, començarà el curs que ve tres anys de formació militar. El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat un decret que regula com serà el pas per l'Exèrcit de la filla gran de Felip VI, que rebrà tan bon punt acabi el Batxillerat que està cursant a Gal·les un entrenament militar tal com va fer el seu pare. De fet, Elionor farà el mateix recorregut que l'actual monarca. El primer any, a partir de l'agost d'aquest any, el passarà a l'Acadèmia Militar de l'Exèrcit de Terra de Saragossa. El segon i tercer curs els passarà a l'Escola Naval Militar de Marín i a l'Acadèmia General de l'Aire de San Javier, respectivament.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat en roda de premsa que és una "planificació molt adequada" que compta amb el vistiplau de la Casa Reial, que havia demanat que fos una formació "ràpida". Habitualment la carrera militar és de cinc anys i no tres. Robles ha explicat que posteriorment, la princesa Elionor podrà fer el grau universitari que triï. La titular de Defensa ha justificat la necessitat d'aquesta formació militar perquè serà el comandament suprem de les forces armades quan substitueixi Felip VI com a monarca.