L'eurodiputada Clara Ponsatí ha assegurat just en arribar a Barcelona aquest dimarts que no té intenció d'entregar-se a les autoritats ni comparèixer davant del Tribunal Suprem, que va dictar una ordre de detenció a Espanya per un delicte de desobediència vinculat al referèndum de l'1-O. a Barcelona: "No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets", ha dit aquesta tarda en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona. L'exconsellera ha criticat l'opció de la consellera Meritxell Serret, que es va presentar davant del Suprem: "Va voltant pel món i posa la bandera espanyola tres vegades més gran que la catalana".

Ponsatí també ha carregat contra el Govern de Pere Aragonès perquè creu que és "una eina de l'ocupació espanyola". Si bé l'exdirigent de la CUP Anna Gabriel també s'ha entregat voluntàriament, l'eurodiputada de Junts veu la seva situació "diferent" perquè "s'ha abstingut" de fer política. "No és el moment de criticar a una senyora que no està fent política", ha reblat. Just abans que els Mossos la detinguessin, Ponsatí ha recordat la seva immunitat com a eurodiputada. "Ells i els seus superiors sabran si una ordre de detenció contra una eurodiputada que té immunitat l'han d'executar o no", ha avisat. Futur a Catalunya A l'espera de com queda la seva situació processal, Ponsatí pretén continuar amb la seva "dedicació principal" com a eurodiputada a Brussel·les i Estrasburg. Ara bé, si en els pròxims dies pot "circular lliurement per l'Estat" serà a Barcelona de forma "regular". "És la meva ciutat, me l'estimo, hi tinc la meva família", ha dit.