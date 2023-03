El Parlament Europeu estudia les "consideracions jurídiques" de la detenció de Clara Ponsatí després que l'eurodiputada hagi demanat empara a la cambra apel·lant a la seva immunitat parlamentària. Fonts parlamentàries han explicat a l'ACN que Ponsatí ha comunicat la seva detenció i ha demanat que se la defensi atès el seu caràcter d'eurodiputada i la immunitat que hi va associada. Les mateixes fonts indiquen que l'eurocambra actuarà d'acord a aquestes consideracions jurídiques que estudia. Ponsatí ha fet saber també als seus col·legues europeus la detenció a través d'un correu electrònic en que denuncia la "detenció il·legal" de les autoritats espanyoles.

"Si esteu llegint aquest correu electrònic, vol dir que he estat arrestada il·legalment a Barcelona, en violació de la meva immunitat com a membre d'aquest Parlament", comença la comunicació que Ponsatí ha adreçat a la resta d'eurodiputats.

També recorda que la detenció ha estat ordenada pel jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena "malgrat l'ordre del vicepresident del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 24 de maig del 2022 que restaura la meva immunitat parlamentària, que ell està ignorant".

A més explica que era a Barcelona per participar en un esdeveniment organitzat per la seva oficina parlamentària, titulat 'Els drets civils i el sistema penal a Europa'. Ponsatí ha estat detinguda per agents de paisà dels Mossos d'Esquadra quan s'hi dirigia.

També recorda que demà havia de tornar a Brussel·les per participar al ple del Parlament Europeu. "Per tant, aquest arrest il·legal m'impedeix exercir les meves obligacions com a membre i infringeix, específicament, la meva immunitat per viatjar al lloc de la trobada del Parlament Europeu, així com per exercir el meu dret fonamental a la participació política i el dels meus electors".

A parer de l'exconsellera, la detenció "mostra el menyspreu de les autoritats espanyoles per les lleis europees, els tribunals europeus i els drets fonamentals". Un menyspreu que "seguirà creixent fins que les institucions europees hi paren una atenció seriosa i prenguin accions decisives".

Per tot plegat crida la presidenta de la institució, Roberta Metsola, ha defensar la seva immunitat i demana als eurodiputats que expressin la seva "oposició" a aquesta "violació" dels drets dels parlamentaris europeus.

El correu de Ponsatí ha generat diverses reaccions entre els eurodiputas, com la de l'eslovè Milan Brglez, que ha afirmat que la detenció és un "atac inacceptable" a la immunitat d'un membre del Parlament Europeu i "a l'autoritat" del TJUE.

L'eurodiputat del Sinn Féin Chris Mac Manus ha opinat que després de la detenció, la comunitat internacional "hauria d'unir-se i instar l'estat espanyol a alliberar-la".