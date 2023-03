L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha lamentat la detenció de Clara Ponsatí a Barcelona, que ha descrit com a "il·legal". "A Espanya l'estat de dret importa més aviat poc", ha assegurat Puigdemont. En una compareixença amb mitjans des del Parlament Europeu, Puigdemont ha demanat a la presidenta de la cambra, Roberta Metsola, que defensi els drets de Ponsatí i "actuï amb imparcialitat". Puigdemont ha lamentat que els Mossos d'Esquadra hagin estat "coresponsables" d'una detenció "il·legal" però ha remarcat que "l'autor intel·lectual" del cas és el jutge Pablo Llarena. "Ell sap perquè ha demanat que siguin els Mossos i no la Guàrdia Civil", ha dit.

En la compareixença, Puigdemont i el també eurodiputat de Junts Toni Comín han defensat que Ponsatí té immunitat com a eurodiputada i han remarcat que dimecres hauria de poder assistir al ple del Parlament Europeu. "A una persona amb immunitat no se la pot detenir si no és per delicte flagrant, que no és el cas", ha dit.

És per aquest motiu que Puigdemont ha demanat a Metsola intervenir per "protegir els drets" de Ponsatí. "Esperem que no faci com sempre quan es tracta d'Espanya, que és mirar cap a un altre costat", ha dit Puigdemont, que ha advertit la presidenta de l'Eurocambra que "no pot continuar callant" quan es deté una eurodiputada "sense estar cometent cap delicte". Així, l'expresident ha reclamat a Metsola actuar amb "imparcialitat". "Tenim immunitat no com a caprici, sinó perquè els estats no abusin del seu poder davant eurodiputats que els són incòmodes", ha afirmat.

D'altra banda, Puigdemont ha agraït a Ponsatí haver pres la decisió de tornar "comptant amb l'exili i no d'esquena a l'exili ni al poble de Catalunya ni als seus compromisos". "Avui ha fet un acte de confrontació intel·ligent. No s'ha rendit, ha posat en contradicció les costures de l'Estat", ha dit l'expresident, tot assenyalant que la decisió de l'exconsellera "evidencia un cop més les carències democràtiques de l'estat".

Llarena, "insubordinat" al dret europeu

Al seu torn, l'exconseller Toni Comín també ha descrit com a "il·legal" la detenció. "Ella té totes les immunitats", ha defensat, remarcant que el que han fet els Mossos d'Esquadra, com a policia judicial, és "executar una ordre de detenció il·legal" que és "incompatible amb el dret europeu".

Comín ha recordat que aquest dimecres Ponsatí hauria de poder assistir al ple del Parlament Europeu, perquè té immunitat, i ha acusat Llarena d'haver-se "insubordinat" al dret europeu. En tot cas, Comín ha enviat també un missatge de "satisfacció" pel fet que Ponsatí no reconegui al Tribunal Suprem i no hagi entrat a l'Estat "via Madrid". "No es lliura de manera voluntària a la justícia espanyola", ha remarcat.

Sobre un possible retorn a Catalunya després de la decisió de Ponsatí, Comín ha remarcat que la seva situació processal és "molt diferent" perquè ella podia tornar "sense risc de ser empresonada". "L'interès que ens ha mogut és polític. Si nosaltres hem triat aquest camí és perquè enteníem que era molt millor i teníem més capacitat de combat des de l'exili", ha insistit.