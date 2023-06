L'exsecretari general de Podem i exvicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha apostat aquest dilluns obertament per un pacte de la formació amb Sumar per evitar que "els feixistes tinguin també el consell de ministres". En declaracions a 'El Món a Rac1', Iglesias ha dit, de fet, que si no hi ha acord de l'esquerra serà impossible evitar un govern de PP i Vox. Iglesias ha demanat "generositat" i "responsabilitat" a Podem, i ha avisat que és "gairebé una necessitat" anar plegats per "defensar el que queda de democràcia". L'exlíder de Podem també ha dit que la formació ha d'assumir que "ja no és el partit hegemònic" en aquest espai. "Saber liderar moltes vegades té més a veure amb ser generós que en intentar humiliar", ha afirmat.

Iglesias també ha assegurat que un acord amb Sumar "mai serà preciós" perquè sense primàries "es perd part de la legitimitat democràtica", però que s'ha "d'assumir la responsabilitat del percentatge que representa cadascú". A Catalunya, segons Iglesias, "cal entendre que hi ha molta gent que vota independentista a municipals i catalanes, però que en les generals vota Podem més que comuns".