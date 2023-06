ERC es presentarà al Senat a les properes eleccions del 23 de juliol en coalició amb EH Bildu. Les dues formacions concorreran sota el nom 'Esquerres per la Independència' i fan públic aquest dijous l'acord que han tancat en els últims dies. L'objectiu, segons els dos partits, és "amplificar el treball conjunt i unir forces per a la defensa de Catalunya i Euskal Herria", i suposa enfortir les relacions entre ERC i Bildu, que ja col·laboraven estratègicament al Congrés i compartien grup parlamentari al Senat fins a la dissolució de les Corts Generals. La decisió d'ERC tanca definitivament la porta a qualsevol possible acord amb Junts per a concórrer en coalició al Senat, com s'havia especulat en alguns sectors de l'independentisme català.

El termini per a presentar coalicions electorals de cara al 23-J acaba a la nit d'aquest divendres, i ERC ja ha volgut presentar la seva per al Senat. En un comunicat, Esquerra i EH Bildu anuncien que fan "un pas més en la seva aliança i projecte comú i es presenten en una coalició electoral conjunta per a les eleccions al Senat sota el nom 'Esquerres per la independència'". "Ratifiquem i reforcem així els llaços no només entre els nostres partits, sinó entre les nostres nacions. Els bons resultats del treball comú realitzat fins ara entre les nostres dues organitzacions ens porta a oferir ara a bascos i catalans un projecte més sòlid i una aliança més forta per continuar i ampliar el treball iniciat en la millora de les vides de la ciutadania i l’avenç cap al futur en llibertat que volem per als nostres països", asseguren els dos partits al comunicat.

ERC i Bildu asseguren també que amb aquesta coalició "es presenten davant del poble basc i català amb el compromís de fer tot el que estigui a les seves mans per respondre al que vulguin, necessitin i exigeixin els seus pobles". "Aquest l'anhel social i la voluntat majoritària d’assolir una república justa per a la majoria social i treballadora, demanada i demostrada per les dues societats al llarg de la seva història, és també l’eix vertebrador dels projectes polítics sobiranistes i d’esquerres que aposten per respondre i donar sortida a aquesta demanda compartida", afirmen al comunicat.

Junqueras: "Intentem trobar el màxim d'aliats per a defensar Catalunya"

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha justificat l'acrod amb Bildu en l'intent d'ERC de "trobar el màxim d'aliats que ajudin en objectiu de defensar Catalunya i els catalans". "Amb EH Bildu tenim una llarga història de col·laboració i fem una valoració immillorable, per això volem estendre-ho fent una coalició formal per a defensar Catalunya i el País Basc conjuntament, perquè si ho fem plegats ho fem millor", ha sentenciat.

Tot i no parlar-ne explícitament, en ser preguntat per l'evidència que aquesta coalició amb Bildu fa impossible que se'n gestin altres amb Junts i la CUP per a la llista del Senat, Junqueras ha volgut remarcar la voluntat d'ERC de tenir altre tipus d'acords i pactes amb aquests partits catalans. "La nostra voluntat d'entendre'ns amb les forces independentistes es manté absolutament vigent. Volem prioritzar els acords independentistes en l'àmbit municipal i supramunicipal, i estem a favor de fer un acord programàtic de les forces independentistes de cara al 23-J; mantenim aquesta oferta", ha explicat.

El president dels republicans també ha afirmat que "amb responsabilitat, intel·ligència i molta feina" els dos partits han "demostrat que la unió entre ambdós els fa més forts". "Que tots els vots que vam rebre, tota la confiança dipositada en nosaltres, ha suposat que els nostres diputats i senadores hagin estat determinants durant tota aquesta legislatura. Hem demostrat que la unió política ens permet guanyar i oferir avenços en drets i llibertats als nostres ciutadans", ha conclòs el líder d'ERC.

Per la seva banda, el coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha explicat en nota de premsa que durant aquest temps els dos partits "han estat un mur de contenció de les dretes i dels seus plantejaments d’involució i recentralització, les forces útils i determinants per propiciar fites socials que, tot i no tenir la profunditat i abast desitjades, han aconseguit millorar la vida de la majoria social i treballadora". "Estem segures que tornarem a ser aquestes forces útils. Aquest ha estat i és el nostre compromís i responsabilitat: produir els avenços i frenar els retrocessos. Ara més que mai", ha reblat Otegi.