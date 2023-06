El govern espanyol ha aprovat el seu setè pla de xoc per a pal·liar els efectes de la inflació sobre els consumidors i empreses. El paquet de mesures validades aquest dimarts pel Consell de Ministres mobilitzen un pressupost de 3.800 milions d'euros i que combinen pròrrogues d'ajudes ja existents i noves polítiques, la majoria d'elles vigents fins al 31 de desembre. En total, l'executiu preveu destinar 47.000 milions d'euros, entre els set plans de xoc. Aquestes són les principals mesures:

Habitatge : Eliminada la pròrroga dels lloguers i es manté la suspensió de desnonaments per a vulnerables

: Eliminada la pròrroga dels lloguers i es manté la suspensió de desnonaments per a vulnerables Conciliació : Nous permisos per a conciliar que contemplava la llei de famílies

: Nous permisos per a conciliar que contemplava la llei de famílies Becaris : Retardada fins a l'1 de gener del 2024 l'obligació de cotitzar de tots els estudiants en pràctiques

: Retardada fins a l'1 de gener del 2024 l'obligació de cotitzar de tots els estudiants en pràctiques Energies renovables : Les empreses guanyen sis mesos per a iniciar la construcció dels seus parcs eòlics i fotovoltaics

: Les empreses guanyen sis mesos per a iniciar la construcció dels seus parcs eòlics i fotovoltaics Cotxe elèctric: La nova desgravació del 15% de l'IRPF per la compra d'un cotxe elèctric podrà arribar a un màxim de 20.000 euros

Habitatge i lloguers

Els principals canvis arriben en matèria d'habitatge. L'executiu retira la renovació automàtica amb les mateixes condicions i per sis mesos de tots els contractes de lloguer i això queda limitat a les famílies vulnerables. Fet que ha provocat el rebuig del soci minoritari de la coalició, Sumar. Sí que manté la suspensió de desnonaments de llars vulnerables.

Per a la butxaca dels consumidors, queda prorrogat fins al 31 de desembre la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics. Així com la congelació del topall al preu de la bombona de butà. També seguirà fins a final d'any la bonificació del combustible per a transportistes, que és de 10 cèntims per litre de carburant durant els tres primers mesos i de 5 cèntims, entre octubre i desembre.

Ajudes a l'automòbil i al transport públic

El reial decret incorpora pròrrogues, però també novetats. Entre l'extensió de mesures ja existents destaca l'ampliació fins al 31 de desembre de la bonificació de l'abonament de transport públic, per a alleujar les finances de les famílies i fomentar el transport sostenible.

Un bloc de mesures està focalitzat al sector de l'automòbil. D'una banda, el Govern habilita una deducció del 15% en l'IRPF de qualsevol ciutadà que es compri un vehicle elèctric nou. També queda aprovat una bateria de facilitats per incrementar la instal·lació d'estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics.

I arran de la nova sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el sector del taxi i les VTC, en la qual censurava la regulació implementada fins ara que limitava la proliferació de les segones, el Govern ha aprovat una modificació per "introduir limitacions vinculades a criteris mediambientals", segons ha explicat la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en roda de premsa.

Permisos i becaris

En matèria laboral, l'executiu de coalició ha donat llum verda a dues modificacions. La principal són els permisos per facilitar la conciliació de treballadors que estaven contemplats en la llei de famílies (que no prosperarà en el seu conjunt donat l'avançament electoral). Els assalariats tindran així tres nous permisos disponibles, un de cinc dies a l'any, retribuïts, que es podrà utilitzar en cas d'accident o malaltia greus.

Un altre, també retribuït, 'per causa de força major', que es pot distribuir per hores i podrà aconseguir en total de fins a quatre dies a l'any. I el tercer, no retribuït, un permís parental de vuit setmanes, que podrà gaudir-se de manera contínua o discontínua, a temps complet o parcial, fins que el menor compleixi 8 anys.

El Govern aprova aquests permisos alhora que retarda l'entrada en vigor d'altres mesures, com l'obligació de cotitzar de tots els becaris. Aquesta passa a gener del 2024, quan estava contemplada en l'última reforma de les pensions per a l'1 d'octubre del 2023. La mesura suposarà un major cost per a universitats -que han pressionat per a la seva demora- i empreses i beneficiarà al voltant d'un milió d'estudiants en pràctiques.