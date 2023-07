El recurs de servir-se d’àmplies lones promocionals en edificis de grans ciutats per donar rellevància a una campanya, una figura o una entitat segueix en ple apogeu. Des del ‘Ganes de tornar a veure-us’ de Joan Laporta a Madrid durant la seva campanya electoral a la presidència del Barça, fins a la discutida publicitat de Vox menyspreant el col·lectiu LGTBI, el moviment okupa i l’independentisme català, passant per Desokupa, Podem i el PP, entre d’altres. I aquest divendres la sorpresa l’ha donat la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), per mostrar el seu suport a l’expresident, que acaba de perdre la immunitat parlamentària per decisió de la justícia europea.

Bon dia, Madrid.



Persistim i guanyarem! pic.twitter.com/6XBAvdrr6z — Joventut Nacionalista de Catalunya (@JNCatalunya) 7 de julio de 2023 La pancarta ha aparegut penjada en un pont a prop de les popularment conegudes com a Torres Kio, dos gratacels ubicats a la zona de la Puerta de Europa. A la pancarta, molt més discreta en la mida que en les campanyes abans esmentades, s’hi pot veure una imatge de Puigdemont acompanyada d’un missatge en català: «Persistim i guanyarem». Tot això, acompanyat de les sigles JNC, que deixen clara l’autoria en un acte que està captant l’atenció dels ciutadans madrilenys que transiten per la zona aquest matí.