El jutge García Castellón admet en una providència que va començar a investigar l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pel cas del Tsunami Democràtic el 6 de novembre de l’any passat. Això vol dir que les indagacions van fer-se en plena negociació per la investidura i l’acord de la llei d’amnistia, i sense haver demanat un suplicatori al Parlament Europeu. Puigdemont, com a eurodiputat, té immunitat per a qualsevol nova causa judicial, i només se’l pot investigar amb permís de la cambra. En el text, l’instructor assenyala que “excepte en cas d’algun error o omissió, en el present procediment no consta l’existència de cap comunicació, ni rebuda ni remesa, al Parlament Europeu”.

L’escrit és una resposta a una petició de la defensa de Puigdemont, que a través del cas d’un altre dels investigats -el cap de l’oficina de l’expresident, Josep Lluís Alay- va demanar a García Castellón si l’havia començat a investigar per les protestes del Tsunami tot i que té immunitat. El mes de novembre, en un altre escrit, la defensa de Puigdemont va preguntar a l’Audiència Nacional que aclarís per què va comunicar al Parlament Europeu el setembre passat que Puigdemont no era investigat en la causa del Tsunami Democràtic, quan poques setmanes després es va evidenciar que sí. El mes de juliol, el Tribunal General de la Unió Europea va rebutjar el recurs dels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí contra el Parlament Europeu per l'aixecament de la seva immunitat, i van perdre la protecció cautelars que tenien per la causa de l’1-O. Amb tot, mantenen protecció per a noves causes o investigacions judicials, i per això la seva defensa reclama a García Castellón la falta de suplicatori en el cas de Tsunami.