La vicepresidenta del Govern i santpedorenca Laura Vilagrà, ha exigit aquets diumenge al govern espanyol i el PSOE que "donin la cara" i mostrin que són capaços de controlar els abusos per part de les forces de l'Estat. En una entrevista a 'El País' ha qualificat de "gravíssim" l'espionatge al president Pere Aragonès amb Pegasus i ha demanat "depurar responsabilitats". "El govern espanyol ha dir tota la veritat i col·laborar amb les investigacions judicials en marxa, començant per la desclassificació dels documents relacionats amb el cas", ha insistit. La vicepresidenta també ha recordat que l'espai on han d'arribar les explicacions és la Comissió d'Investigació del Congrés sobre l'ús de Pegasus.

Pel que fa la carpeta política, Vilagrà creu que la possibilitat jurídica de fer un referèndum acordat continua sobre la taula i assegura que caldrà seure i negociar sobre les condicions d'aquesta votació perquè el resultat sigui reconegut per les dues parts. "Durant la legislatura passada ni tan sols la Mesa del Congrés va admetre a tràmit una proposició de llei de l'amnistia i això que deien que era impossible, ara s'aprovarà", ha exemplificat. Tot i això subratlla que tampoc es deixarà de buscar "més sobirania i autogovern". "Traspassos com els de Rodalies o el debat sobre el finançament avancen per la negociació directa i no per la comissió bilateral", ha recordat. En quant a les competències en immigració i el debat generat arran de la negociació amb Junts, ha afegit que el Govern ja té competències pròpies en primeres acollides i alguns aspectes laborals, i que es treballarà per blindar el seu paper en negociar aquest tipus d'assumptes. Finalment, preguntada per la confiança entre les dues parts – govern català i espanyol – Vilagrà ha assenyalat que "fa temps que es treballa de forma conjunta" i que les posicions "estan clares". "En aquests moments no tinc cap senyal que m'indiqui que allò que estem negociant es pugui torçar, hem après dels incompliments del passat i hem de treballar amb més concreció i rapidesa", ha conclòs.