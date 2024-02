El PSOE i el PP celebraran una nova reunió a Brussel·les durant la primera quinzena de març amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, per continuar abordant la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a Espanya. En una atenció als mitjans posterior a la trobada d'aquest dilluns, el vicesecretari institucional dels populars, Esteban González Pons, ha qualificat els avenços "d'insuficients" i ha lamentat que el procés per arribar a un punt d'entesa "avança molt lentament".

"Nosaltres volem renovar el CGPJ i el model d'elecció dels jutges, i el PSOE només vol renovar el CGPJ", ha manifestat. Per la seva banda, el ministre Félix Bolaños ha apuntat que la situació és "límit" i que cal renovar el CGPJ "de forma immediata".

Segons el ministre de la Presidència i Justícia, cal acabar "amb el temps d'excuses i dilacions". El dirigent socialista ha sostingut que la situació institucional a l'Estat "és molt delicada" i que està posant en perill el "prestigi" del poder judicial. Malgrat els pocs avenços, considera "una bona notícia" que tant socialistes com populars continuïn negociant amb la mediació de la Comissió Europea.

Tot i la bona voluntat de les dues parts de seguir acudint a Brussel·les per desbloquejar la situació, González Pons considera que el principal problema -la renovació del model d'elecció dels jutges- "no està resolt". En aquest sentit, veu imprescindible acordar tant aquest punt com la renovació del CGPJ per assolir un acord.

Preguntat també sobre si tem que les negociacions es trenquin un cop Reynders completi el seu mandat, el dirigent popular ha apuntat que no veuria problemàtic que les negociacions les encapçalés un nou comissari.

Segona reunió a Brussel·les

La reunió d'aquest dilluns és la segona que han celebrat Bolaños i González Pons amb la mediació de Reynders per desbloquejar la renovació del CGPJ. La primera també es va celebrar a Brussel·les i va tenir lloc el 31 de gener, amb els dos dirigents espanyols reconeixent que havien sortit "satisfets" de la trobada. Segons va indicar la Comissió Europea en el seu moment, el diàleg "estructurat" entre les parts no hauria de durar més de dos mesos.