La Policia Nacional ha localitzat aquest dissabte al matí una desena víctima en l’edifici cremat del barri del Campanar de València. Agents de la unitat de policia científica han inspeccionat el bloc i han trobat un altre cos a l’interior, segons ha informat la Delegació del govern espanyol al País Valencià. Aquest divendres la xifra havia baixat de deu a nou cadàvers, però hi havia una persona desapareguda i ara es confirma una desena víctima mortal. Les flames van començar la tarda de dijous i ràpidament es van propagar per tot l'edifici.

Hi ha 105 persones "reallotjades" en un hotel. Tot i això, hi ha un bloc de 131 habitatges adquirit per l'ajuntament recentment que es podria posar a disposició dels afectats en els pròxims mesos. El jutjat d'instrucció número 10 de València ha obert aquest divendres diligències prèvies per investigar les causes de l'incident i ha decretat el secret de sumari. La comitiva judicial s'ha desplaçat al lloc dels fets aquest divendres.