Hisenda vincula l’inici de la xarxa Koldo amb el rescat d’Air Europa

Un informe de l’Oficina Nacional d’Inspecció del Frau (ONIF), un organisme dependent del Ministeri d’Hisenda, vincula l’inici del cas Koldo amb el rescat d’Air Europa per part del Govern, segons especifica el document entregat el 2 de febrer al jutge del cas, Ismael Moreno, al qual ha tingut accés aquest diari, que apunta que l’operació de les mascaretes es va forjar durant les negociacions portades a terme el 2020 al Ministeri de Transports per rescatar l’aerolínia.

Qui va aconseguir "captar" l’Administració pública va ser l’amo del Zamora CF, Víctor de Aldama, que en plena pandèmia debatia amb el ministeri de José Luis Ábalos el rescat de l’aerolínia [que va suposar una inversió en préstecs participatius i ordinari de l’Estat superior a 475 milions d’euros]: "La seva proximitat amb determinats funcionaris [Koldo García Izaguirre] i, sobretot, la coincidència temporal [març del 2020] va propiciar l’oferiment de les mascaretes, del seu transport i preu i l’acceptació per part del ministeri. Cal sumar-hi el fet que el procediment administratiu de contractació d’emergència va facilitar la rapidesa i la falta de concurrència", destaca l’inspector d’Hisenda encarregat de redactar l’informe.

Aquest empresari va incloure en els comptes del 2020 de la seva empresa MTM 180 uns ingressos per valor de 140.000 euros que tenien origen en una assessoria al Grup Globalia, propietària d’Air Europa.

Sense concurs

El funcionari de l’ONIF, que actua en auxili del jutge Moreno, considera per això que la decisió del Govern de permetre la contractació pública "sense concurs, sense concurrència, sense publicitat i en cas d’emergència", va suposar que "l’elecció i designació del proveïdor d’aquest material es realitzés en plena voluntat del comprador públic". A més, la "relació política" entre els governants socialistes de les diferents Administracions que van comprar les mascaretes i l’èxit dels primers contractes va implicar que altres entitats públiques", també governades pel PSOE, "contractessin amb Soluciones de Gestión SL", l’empresa de Juan Carlos Cueto, un dels capitostos de la xarxa corrupta, segons l’opinió de l’inspector.

Aquestes circumstàncies van permetre que la societat adjudicatària dels contractes públics rebés l’encàrrec malgrat que no havia demostrat "una experiència real reconeguda en aquest sector [...] de les mascaretes i molt menys en els últims anys", prossegueix el funcionari de l’Agència Tributària, que destaca: "Aquesta Inspecció entén que Soluciones de Gestión SL és una adjudicatària formal, i no a qui realment se li va assignar la compra de mascaretes. En cas de ser així, possiblement, amb el perfil analitzat, no hauria resultat la més idònia en un procediment públic de contractació si s’hagués valorat l’experiència".

16 milions d’euros

I, sense cap mena experiència en el sector, van portar a terme un pelotazo de més de 16 milions d’euros amb els contractes públics que van atorgar el Ministeri de Transports (Ports de l’Estat, 8.000.000 unitats i Adif, 5.000.000 unitats); el d’Interior (Secretaria d’Estat de Seguretat, 1.288.650) i els governs de les illes Balears (Servei de Salut, 1.480.600 unitats) i de les illes Canàries (4.747.500 unitats i una compensació posterior de 555.000 unitats més) per a la compra de mascaretes.

No va fructificar cap altra de les propostes de negoci que va portar a terme la xarxa corrupta, com van ser els casos del Servei de Salut d’Astúries o de Castella-la Manxa, però també de Correus, que volia comprar guants per als seus treballadors.

Per connectar amb aquestes administracions públiques governades pels socialistes, la trama hauria comptat amb l’ajuda, com si es tractés d’un aconseguidor, de García Izaguirre, que va protagonitzar una carrera política meteòrica, ja que va passar de ser escorta del ministre Ábalos a ser nomenat conseller de Renfe Mercancías i a formar part del consell rector de Ports de l’Estat.

Hisenda va analitzar els contractes públics i va detectar-hi "importants llacunes [...], potser pròpies de la situació d’emergència, en les quals els adjudicataris del contracte semblen diferents dels que es reconeixen com a tals", adverteix l’ONIF, que completa que el primer client de la trama va ser el Ministeri de Transports, del qual el primer òrgan de contractació va ser Ports de l’Estat i, pocs dies després, Adif. A continuació va ser el torn del Ministeri d’Interior i de les illes Balears i les Canàries.

"Els imports i unitats contractades són molt elevats", destaca l’ONIF, que revela que els contractes més importants per unitats i imports són els dos de Transports i el del Govern de les Canàries. Els tres contractes sumen 18.302.500 unitats de mascaretes i un preu pagat de 44.370.518 euros.

El total de mascaretes adquirides per Soluciones de Gestión per donar resposta als contractes va ser de 22.568.120 unitats, de les quals es van vendre el 2020 un total de 21.886.750 unitats. El 2021 es van entregar 701.370 mascaretes, de les quals 566.000 van anar a parar a les Canàries.

La Inspecció d’Hisenda es va dirigir a totes les entitats públiques requerides, que van contestar aportant la documentació contractual i administrativa. "Les respostes ofertes a la pregunta general de per què es va contractar la societat Soluciones de Gestión SL va ser, en tot cas, peculiar", adverteix l’ONIF, que recorda que els organismes del Ministeri de Transports, a la pregunta de per què van triar com a proveïdor de mascaretes aquesta empresa, van respondre que el ministeri "així els ho havia indicat".

Les respostes ofertes a la pregunta general de per què es va contractar la societat Soluciones de Gestión SL va ser, en tot cas, peculiar. "Va ser l’esmentat ministeri qui va organitzar la selecció del proveïdor i va facilitar la informació disponible a Ports de l’Estat", van respondre els funcionaris, una afirmació davant la qual Antifrau conclou que va ser el Ministeri de José Luis Ábalos directament, on estava Koldo García Izaguirre com a assessor, el que "va organitzar la selecció del proveïdor".

Quant al Ministeri de l’Interior, els responsables van remetre a l’èxit del proveïment de Transports. A les Balears i les Canàries van assegurar que "els va arribar per correu un oferiment i que va ser elegit per una comissió tècnica. No hi ha en cap cas una explicació que incideixi expressament i amb arguments en l’experiència o coneixement directe del proveïdor", van respondre des del Govern canari. n