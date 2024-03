La llei d'amnistia se sotmetrà a un nou examen al Congrés dels Diputats aquest dijous a les 11h. El president de la Comissió de justícia, el socialista Lucas Ayala, ha comunicat als grups parlamentaris a aquesta hora per debatre i votar de nou el dictamen de la comissió sobre la llei d'amnistia. Perquè prosperi, el text necessita l'aval de totes les formacions que han donat suport a la seva tramitació, inclòs Junts, que ha mantingut negociacions discretes amb el PSOE en les últimes setmanes per trobar un acord. Si la comissió de Justícia dona el seu vistiplau al dictamen, la llei arribarà al ple del Congrés la setmana que ve, on –si hi ha acord- podria quedar definitivament aprovada a la cambra baixa i s'enviaria al Senat.

La reunió de la comissió de Justícia –que no constava a l'agenda del Congrés fins aquest dilluns- tindrà lloc el mateix dia que expira el termini que s'havien donat els grups per aprovar o deixar caure la llei, el 7 de març. Tot plegat després que en els últims dies el govern espanyol hagi expressat el seu "optimisme" respecte a la possibilitat d'una entesa que permeti aprovar la llei i superar el tràmit a la cambra baixa. L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont també va apuntar aquest dissabte que s'obre "una nova etapa" en què la lluita antirepressiva deixarà de ser una "prioritat" del moviment. La votació de dijous pot suposar el punt final a mesos d'estira-i-arronsa a cavall de les resolucions del magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón, que va introduir el terrorisme en la investigació del Tsunami i va provocar els recels de Junts respecte al text de la llei. Aquest va ser un element clau perquè Junts votés 'no' a la llei d'amnistia el passat 30 de gener, quan la llei es va sotmetre per primera vegada al ple del Congrés. Des d'aleshores PSOE i Junts han debatut si calia que l'amnistia recollís, o no, els casos de terrorisme.