PSOE, ERC i Junts han signat un acord sobre la llei d'amnistia que es farà realitat aquest dijous a la votació del dictamen a la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. L'acord, del que encara no n'han transcendit els detalls, implica previsiblement un nou redactat en les exclusions, de manera que es puguin acollir a la norma els investigats relacionats amb el procés per suposats delictes de terrorisme. També avançaria la data d'aplicació de la norma perquè es pugui aplicar per als encausats i investigats des del novembre del 2011 (fins ara era el gener del 2012) fins al 13 de novembre de 2023.

En un comunicat signat pels tres grups, el PSOE, ERC i Junts anuncien que "després de dies de treball conjunt" i "tenint en compte les directrius del dret constitucional, europeu i internacional, així com l'informe preliminar de la Comissió de Venècia", les tres formacions "han arribat a un acord" mitjançant una "transacció única a partir de les diferents esmenes que es mantenen vives" per "reforçar la llei d'amnistia". El comunicat recorda que la llei "cobreix totes les persones vinculades al procés independentista" i és "plenament conforme amb la Constitució, el dret i la jurisprudència europea, i els millors estàndards europeus i internacionals".Segons expliquen, el contingut íntegre de la transacció "es donarà a conèixer demà, abans de la comissió de Justícia del Congrés". Una llei "per a tothom" Segons fonts de la negociació, el text que se sotmetrà aquest dijous a la comissió de Justícia implica que aquesta és una "llei integral que inclou tothom", i que, a més "és d'aplicació immediata". En aquest sentit, el text inclou els delictes de terrorisme i també d'alta traïció "adaptats als estàndards europeus i no al Codi Penal espanyol". D'aquesta manera, la transaccional elimina les referències de la llei al Codi Penal espanyol com a font de definició del terrorisme, i deixa només la tipificació que en fan els convenis internacionals. Diferencia així entre el que considera com a terrorisme el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional i el que s'entendria que és terrorisme segons els convenis. L'objectiu –en la línia del que ha apuntat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i demanaven ERC i Junts- és donar garanties que el text inclourà els investigats del Tsunami Democràtic com Carles Puigdemont i Marta Rovira. A més, el nou redactat redefineix l'article 1 qui es pot beneficiar de l'amnistia –tal com demanava la Comissió de Venècia- per evitar que s'hi puguin acollir casos de corrupció. Segons aquestes fonts, l'acord també implica que els jutges hauran d'aplicar la llei, i si s'hi neguen poden incórrer en un delicte de prevaricació. L'acord entre el PSOE, ERC i Junts implica que aquest dijous les tres formacions –juntament amb la resta de grups que donen suport a la llei- aprovaran el dictamen en comissió i no deixaran cap esmena viva per al ple de la setmana que ve. L'entesa ha de donar pas a la següent meta volant del govern espanyol en aquesta legislatura: l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2024. Els socialistes necessitaran de nou el 'sí' de totes les formacions que van permetre la investidura, inclosos ERC i Junts. El portaveu de Junts al Senat, Josep-Lluís Cleries, ja ha deixat clar que la seva formació està oberta a la negociació d'uns pressupostos socials, però ha advertit el PSOE que cal corregir el dèficit crònic d'execució.