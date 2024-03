Canvi d'última hora en la predicció de pluja del Meteocat: "Canvia notablement el patró"

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va anunciar el dijous un canvi en la predicció d'anomalies de precipitació per a la setmana vinent. Contràriament al que anticipava el model climàtic del Centre Europeu (ECMWF) fa uns dies, "hem passat d'esperar anomalies negatives a positives (sobretot en la vessant nord del Pirineu)".

Així doncs, la setmana del 18 al 25 de març, que es presentava sense amenaça de pluges per a la comunitat catalana, podria estar passada per aigua si aquest últim pronòstic acaba per complir-se. Tal com apareix detallat en els mapes de la publicació de X (abans Twitter) de l'esmentada empresa pública, després que la previsió anterior anticipés "probabilitat baixa" de pluja i "temperatura molt superior a la mitjana", caldria esperar ara que les precipitacions tornin a ser protagonistes a Catalunya.

Des de Meteocat també han volgut atribuir especial rellevància aquest canvi imprevist en les previsions meteorològiques, utilitzant-lo com a clar exemple dels interrogants als quals han de fer front els experts del sector durant la seva labor: "Aquest és un clar exemple de la incertesa que també pot presentar la predicció probabilística. Com pot observar-se, en aquest cas canvia notablement el patró sinòptic dominant entre una actualització i la següent", han comunicat a través d'una altra publicació.