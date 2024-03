L'activista Roger Español torna la Creu de Sant Jordi al Govern: "Han buidat de contingut aquesta medalla"

L'activista Roger Español ha tornat la Creu de Sant Jordi que li va atorgar el Govern en el seu moment. En un acte simbòlic davant la seu del Departament de Cultura aquest dimarts a la tarda, el represaliat per la policia espanyola durant l'1-O –va perdre un ull per una bala de goma– ha lliurat la medalla a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, amb qui s'ha reunit durant no més de 10 minuts. "Han buidat de contingut aquesta medalla", ha justificat Español a la sortida de la trobada. La intenció era fer retorn del guardó al president de la Generalitat. L'executiu de Quim Torra va acordar donar-li la més alta distinció el 2018 "per la seva defensa del referèndum de l'1-O".

L'acte, que ha comptat amb parlaments i música a càrrec del mateix Español (que és músic), ha aplegat més d'un centenar de persones en suport seu. També hi han acudits representants d'algunes entitats independentistes, com la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, l'expresidenta Elisenda Paluzie o l'exvicepresident Jordi Pesarrodona. També s'hi han sumat l'exvicepresident del Parlament per Junts, Josep Costa, i altres organitzacions, com Meridiana Resisteix.

En declaracions a l'ACN després de retornar la medalla, Roger Español ha explicat que la consellera "ha entès els motius" i que li ha replicat que ella "també està encausada" pels preparatius de l'1-O. "No m'ha dit gaire cosa, la veritat", ha admès.

L'activista ha justificat el retorn perquè "les polítiques independentistes des de l'1-O s'han dedicat a buidar de contingut el significat d'aquesta medalla". I ha reblat: "En cada pacte amb l'Estat, amb el PSOE i amb els comuns, s'ha contribuït a oblidar l'1-O".

Pel que fa a la llei d'amnistia, Español ha deixat clar que la seva "intenció" és "no ser-hi inclòs", tot i que "l'última paraula la tenen els jutges". Sobre la norma ha advertit que "serà una prolongació de la impunitat policial" i que "esborra tot el caràcter de l'1-O".

Feliu carrega contra la llei d'amnistia

En representació de l'Assemblea, hi ha assistit la seva presidenta Dolors Feliu, que ha reivindicat Roger Español com un "símbol" de l'1-O. Ha considerat "molt pertinent" la seva acció de denúncia i l'ha contraposada a la llei d'amnistia: "L'amnistia en realitat és una claudicació. Aquest acte ens ha de fer remoure les consciències".