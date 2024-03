Un jutjat de Madrid cita a declarar com a investigat la parella d'Ayuso

La magistrada titular del Jutjat d'Instrucció 19 de Madrid ha obert diligències prèvies i ha citat a declarar com a investigats (encara sense data fixada) l'empresari Alberto González, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i quatre persones més, per dos suposats delictes de frau fiscal i un suposat delicte de falsedat en document mercantil. La investigació parteix de la denúncia que va formular la Fiscalia. La magistrada creu que hi ha "indicis racionals" de la participació de la parella d'Ayuso i la resta de denunciats en les "conductes penalment rellevants objecte d'investigació".

A la seva interlocutòria, la jutgessa apunta a possibles irregularitats en l'Impost de Societats corresponent als exercicis dels anys 2020 i 2021 per part de l'empresa Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Mediambiente.

Una societat de què González era l'únic administrador que segons la denúncia de la Fiscalia va dur a terme activitats "amb la finalitat de reduir la tributació" mitjançant "factures que no es corresponen amb serveis realment prestats".

En aquest sentit, recull que l'empresa de González va presentar 15 factures de fins a 1,7 milions d'euros que no responien a cap servei prestat i amb la que es va estalviar més de 350.000 euros en l'Impost de Societats.

El mateix González va admetre aquests delictes en un escrit que va dirigir a la Fiscalia per provar d'assolir un acord que impedís que el cas arribés als jutjats. Segons la denúncia, el 2021 l'empresa va facturar també serveis al seu principal client, Quirón salut, a través d'una altra empresa de González que "no disposa de mitjans materials per prestar aquests serveis".

Per aquest motiu, la investigació també se centra en possibles delictes de falsedat en document mercantil per haver aportat unes factures que "no corresponen amb serveis realment prestats" amb la finalitat de reduir els impostos.

A la seva interlocutòria, la jutgessa explica que les dades aportades per la Fiscalia i l'Agència Tributària "presenten característiques que fan presumir la possible existència d'indicis de comissió de dos delictes contra Hisenda relatius a l'Impost de Societats... en concurs medial amb un delicte de falsedat en document mercantil".

Per aquest motiu, i tot i que encara "no estan determinades la naturalesa i les circumstàncies dels fets ni les persones que hi ha intervingut" considera "procedent acordar la incoació de diligències prèvies per determinar la naturalesa i circumstàncies del fet, així com les persones que hi hagin participat".