El PSOE nega haver parlat d'un referèndum amb ERC i atribueix les declaracions de Rovira al clima "electoral”

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha negat aquest dilluns que s'hagi parlat d'un referèndum d'independència per Catalunya amb ERC, com va afirmar la dirigent republicana Marta Rovira aquest cap de setmana. "El PSOE no està a cap negociació que parli de ruptura, de referèndum i de divisions", ha dit en declaracions a TVE.

Segons ha insistit, no hi ha sobre la taula de negociació amb l'independentisme cap proposta de referèndum, tot i això, ha argumentat que no es pot obligar els partits a renunciar a les seves posicions. "Entre ERC i Junts hi ha una batalla per veure qui és més independentista o maximalista. Ho emmarquem en aquesta qüestió electoral i electoralista que nosaltres no compartim en fons i forma", ha afegit.