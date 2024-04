Bildu obre la porta a governar amb el PNB a Euskadi

EH Bildu s’obre a formar un Govern al País Basc de la mà del PNB després de les eleccions del 21 d’abril. El candidat abertzale, Pello Otxandiano, ha dibuixat un escenari postelectoral on pugui governar un front nacionalista basc integrat per un partit de tall conservador, com és el d’Andoni Ortuzar, i un altre d’esquerres, com el d’Arnaldo Otegi. Una aliança que podria guardar certes similituds amb l’escenari català, en el qual han governat els dos partits independentistes, ideològicament oposats.

"És possible que es puguin unir en la configuració del Govern les dues formacions nacionalistes?", va ser la pregunta que li van plantejar ahir a última hora a La Noche en 24 horas a Otxandiano, que es va mostrar obert a aquesta possibilitat. "Per descomptat que és possible, sempre que sigui per recollir aquell mandat popular i formular un projecte de país que el reculli i sigui capaç de plantejar avenços en termes d’autogovern i de polítiques progressistes més igualitaristes és possible articular col·laboracions entre EH Bildu i el PNB", va defensar el nou candidat abertzale. "La pregunta més important no és amb qui, sinó com i per a què governar", va defensar al mateix programa.

Política nacional

El dirigent també va voler desvincular l’escenari postelectoral a Euskadi de la política nacional, en què Bildu és un dels aliats que sostenen el Govern de coalició. "En cap cas el que es pugui esdevenir després del 21 d’abril condicionarà el que passi a Madrid", va defensar Otxandiano al mateix programa, en què va advertir que "EH Bildu no intercanvia cromos".

"La nostra capacitat d’influència a escala estatal l’hem fet servir per impedir un possible Govern del PP i Vox", va insistir durant l’entrevista televisiva, on va donar per acomplert l’objectiu d’impedir un Govern que inclogués l’ultra dreta.

L’enquesta del CIS que es va publicar dilluns passat assenyala que el PNB quedaria com la força més votada amb 30-31 escons, seguit molt de prop per EH Bildu amb 28-29, mentre que el PSE obtindria 10-11 representants i el PP, entre 5 i 6, a més de 0-2 per Sumar i 0-1 per a Elkarrekin Podem.