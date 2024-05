El govern espanyol retira la llei del sòl per evitar una nova derrota parlamentària al Congrés

El govern espanyol ha sol·licitat aquest dijous la retirada de la llei del sòl de l'ordre del dia del ple del Congrés. La cambra havia de debatre la presa en consideració del projecte de llei a partir de les 9 del matí, però l'executiu ha preferit retirar-la per evitar una segona derrota parlamentària en una setmana, després que dimarts els grups també van rebutjar la llei de prohibició del proxenetisme. Aquest dimecres Sumar i Podem van anunciar que no donarien suport a la norma, i el PSOE va quedar a mercè del PP (que no ha fet pública la seva posició) per fer-la prosperar.

La Moncloa argumenta la retirada per poder garantir "que aquesta norma no es vegi afectada per la situació electoral", on tots els partits tenen la mirada posada a les eleccions europees del 9 de juny.

Les mateixes fonts han acusat el PP de "manca de sentit d'Estat". Segons l'executiu, els populars han prioritzat "els seus interessos electoralistes a una demanada dels ajuntaments i les comunitats autònomes per afavorir el desenvolupament de l'habitatge públic".

El ministeri d'Habitatge recorda que aquest és un projecte de llei que es va tramitar "amb la màxima celeritat" per "donar resposta a la necessitat de promoció i ampliació del parc públic d'habitatge a Espanya".

El projecte de llei, sosté el Ministeri, buscava "garantir la seguretat jurídica dels desenvolupaments urbanístics i oferir garanties de protecció mediambiental", a més de complir amb els objectius de l'Agenda 2030.

La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, farà declaracions al pati del Congrés a partir de les 9 del matí.

Retirada a última hora

El govern espanyol ha anunciat la petició de retirar la llei només 30 minuts abans de l'inici del debat programat al ple del Congrés a les 9 del matí d'aquest dijous.

Ha adoptat la decisió després que Sumar va anunciar que donaria suport a les esmenes a la totalitat plantejades per ERC, Junts i Podem. El PP ja havia anunciat que no donaria un 'sí' a la norma i no s'havia pronunciat sobre un eventual suport a les esmenes. La suma dels populars i els socis del govern hauria provocat la caiguda de la norma.

Evitar una segona derrota

El govern espanyol ha intentat evitar d'aquesta manera una segona derrota parlamentària en aquesta setmana de ple. Dimarts els socis ja van rebutjar la proposició de llei de lluita contra el proxenetisme.

En aquella ocasió, el PSOE es va quedar sol defensant una llei que prometia abolir la prostitució. Sumar, ERC, Junts i PNB van votar en contra de la norma, igual que el PP, i Vox es va abstenir.

Rufián: "És dramàtic que el PSOE no sigui capaç de negociar" El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha lamentat aquest dimecres que el govern espanyol hagi retirat el seu projecte de llei del sòl pocs minuts abans que s'iniciés el debat en considerar que no tenia suports suficients per aprovar-la. "Hi ha un camí que no volen recórrer, que és el del diàleg i la interlocució. A aquestes altures és dramàtic que el PSOE no sigui capaç de negociar lleis", ha dit en republicà en declaracions als passadissos de la cambra baixa. Segons ha apuntat, s'han assabentat de la decisió per la premsa. Tanmateix, ha negat que els demanen la retirada de les seves esmenes a la norma. "Confiar a aquestes altures amb el PP, sobretot veient que ja oloren sang, em sembla una temeritat per part del PSOE", ha reblat.