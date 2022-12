Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea han donat aquest dijous a Bòsnia i Hercegovina l'estatus de candidat a l'adhesió, segons han confirmat fonts comunitàries. La decisió dels líders dels 27 ratifica l'acord que ja van tancar dimarts els ministres d'afers europeus després que la Comissió Europea recomanés atorgar a Sarajevo l'estatus de candidat. La llum verda dels 27 arriba en ple impuls del club comunitari per revitalitzar la relació amb els Balcans Occidentals i després d'haver atorgat l'estatus de candidat a Moldàvia i Ucraïna, que van presentar la petició en ple atac militar rus a aquest últim. Sarajevo va fer la petició per entrar a la Unió Europea l'any 2016.

En la recomanació emesa a l'octubre, Brussel·les apostava per donar al país l'estatus de candidat malgrat apuntar que Sarajevo encara ha "d'incrementar significativament" els esforços per complir els criteris fixats per sumar-se al club comunitari. Concretament, considerava que havia de fer més progressos per millorar la transparència i professionalització de l'administració pública, millorar la independència judicial i la lluita contra la corrupció i crim organitzat, entre d'altres.