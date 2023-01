El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha respost a l'alto al foc de Rússia i ha assegurat que és "una tapadora" per frenar l'avenç ucraïnès al Donbas. En un comunicat el cap de l'executiu ucraïnès ha reaccionat així a l'ordre del seu homòleg rus, Vladímir Putin, que va anunciar un alto el foc per part de les tropes russes de 36 hores, des de les 12 del migdia d'aquest 6 de gener i fins la mitjanit del dia 7, coincidint amb el Nadal ortodox. "Volen utilitzar el Nadal com a tapadora per aturar l'avenç dels nostres nois cap al Donbas i així poder apropar equips, municions i homes mobilitzats a les nostres posicions. Què comportarà això? Només un increment de morts", sentencia Zelenski al comunicat.

El cap de l'executiu ha advertit que "la guerra haurà acabat quan els soldats russos marxin" o Ucraïna els faci "fora". El president ucraïnès ha assegurat que "tothom al món" sap com el Kremlin utilitza les treves per "continuar la guerra amb vigor renovat". En aquesta línia, ha subratllat que encara que no hi hagi míssils ni drons impactant a Ucraïna "el terror als territoris ocupats continua" i ha remarcat que als ucraïnesos "no se'ls dona treva". A més, ha recordat que els passats mesos per part d'Ucraïna s'ha fet propostes de pau –consistents en la retirada de tropes russes- i es queixa que no han obtingut resposta.