La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciat aquest dijous a primera hora la seva renúncia com a cap de Govern, i ha convocat eleccions per al 14 d’octubre. Així ho ha revelat la mandatària durant una roda de premsa, en què ha detallat que ocuparà el càrrec fins al 7 de febrer, quan el Partit Laborista que dirigeix trobi una nova persona per ocupar el càrrec de primer ministre, segons ha informat ‘NZ Herald’.

«Tenir un paper tan privilegiat comporta una responsabilitat, inclosa la responsabilitat de saber quan ets la persona adequada per liderar i també quan no», ha justificat, detallant que era una decisió que estava reflexionant des de l’estiu. «Ho he donat tot de mi per ser primera ministra, però també m’ha costat molt. No puc ni he de fer la tasca llevat que tingui el dipòsit ple i una mica més de reserva per aquests desafiaments no planificats i inesperats que inevitablement es presenten», ha relatat la primera ministra neozelandesa. Ardern ha afirmat que darrere de la seva decisió no hi ha «cap escàndol secret». «Soc humana. Donem tot el que podem durant el temps que podem i després arriba el moment. I per a mi, és el moment», ha afirmat.

Davant aquesta decisió, el partit haurà d’elegir aquest diumenge 22 de gener el nou líder del Partit Laborista i el nou primer ministre. Mentrestant, la persona escollida haurà de governar fins al 14 d’octubre, quan se celebrin les eleccions generals, segons l’esmentat diari.

Concretament, la primera ministra neozelandesa ha remarcat que confia que els laboristes podran guanyar els comicis sense ella, i ha assegurat que són necessaris «un nou parell d’espatlles» per als desafiaments dels pròxims quatre anys. «Estic increïblement orgullosa del que hem aconseguit en els últims cinc anys malgrat els molts desafiaments que se’ns presenten. Hem capgirat les estadístiques de pobresa infantil i hem aconseguit els augments més significatius en suport social i existències d'habitatges públics que s’hagin vist en moltes dècades», ha destacat Ardern del seu període davant el Govern. «A més de la nostra ambiciosa agenda que ha buscat abordar temes de llarg termini com la crisi de la vivenda, la pobresa infantil i el canvi climàtic, també vam haver de respondre a una gran incursió de bioseguretat, un atac terrorista domèstic, una erupció volcànica i una pandèmia mundial, i la consegüent crisi econòmica. Les decisions que s’han hagut de prendre han sigut constants i de pes», ha afegit.

Ardern, de 42 anys, va assumir el càrrec com a primera ministra l’agost del 2017, convertint-se en la persona més jove de la història del país a ostentar el càrrec. Llavors, va arribar al poder després d’acordar una aliança de govern amb Els Verds i els nacionalistes de Nova Zelanda Primer, fet que posava fi a una dècada de governs conservadors.