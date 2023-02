El Govern dels Països Baixos ha declarat una alarma sanitària després d'un cas de poliemelitis en un treballador d’una planta de producció de vacunes de la ciutat d’Utrecht. No s’ha informat sobre la manera com la va contraure el treballador, que no va presentar símptomes a l’estar vacunat contra la malaltia. La poliomelitis es considerava erradicada pràcticament en totes les seves formes des de fa anys.

El contagi s’ha produït a l’empresa Bilthoven Biologicals, propietat de l’Institut de Sèrum de l’Índia, que fabrica combinats inactivats contra la malaltia utilitzant poliovirus que queden inerts durant l’elaboració. El cas es va donar a conèixer dijous passat a la revista ‘Eurosurveillance,’ publicada pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties. Es tracta de la soca de la poliomielitis tipus 3, detectada per última vegada a Nigèria i que l’Organització Mundial de la Salut va declarar erradicada l’octubre del 2019. L’home no va desenvolupar la malaltia, però va eliminar poliovirus infecciosos als seus excrements durant setmanes, una cosa que representa un risc per a la resta de la població. La taxa de vacunació contra aquesta malaltia no arriba al 90% a la zona d’Utrecht. L’individu va donar el seu consentiment per passar una quarantena entre el 8 de desembre i l’11 de gener, en una residència especial. Aigües residuals El contagi es va notificar quan el protocol de vigilància de les aigües residuals de la factoria va detectar el virus en una mostra del 15 de novembre, revelant-se que tenien mutacions que indicaven que van ser eliminats per una persona infectada. Una vegada confirmat el contagi, es van identificar 51 empleats que van tenir accés als virus tipus 3. Tots van donar negatiu en els controls d’excrements i sang.